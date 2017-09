DISTRITOS CON SUELO MÁS RESISTENTE ANTE UN TERREMOTO

Por: Johan Peter Ynga Palomino

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, mencionó los distritos que tendrían mayor resistencia ante un sismo de gran magnitud, ello ante los movimientos telúricos ocurridos en los últimos días y en especial por lo sucedido en México el día de ayer. Ante esta situación, Tavera explicó que en nuestra ciudad existen tres tipos de suelo que podrían constituir un buen soporte ante un terremoto o en caso contrario perjudicar las viviendas y demás construcciones de un distrito.

El primero de ellos es el suelo no compacto, el cual es arenoso y fácil de desmoronarse por su naturaleza blanda, por ello ante un desastre de grandes magnitudes provocaría el hundimiento de varios edificios que hayan sido construidos sobre él debido a que no brindaría el soporte necesario para evitar la caída o desmoronamiento. Los lugares que presentan este tipo de suelo son Lurín, Ventanilla, Villa el Salvador y San Martín de Porres, sobre todo por la existencia de algunos hogares que han sido construidos en terrenos que no están calificados para ello.

En segundo y tercer lugar, están los suelos medianamente compactos y compactos, es decir aquellos que tienen poca presencia de agua y mayor resistencia ante un terremoto porque estos no se deforman ya que se han aplicado técnicas de ingeniería para tratarlos haciéndolos más fuertes. En la actualidad, sólo algunos distritos cuentan con este tipo de suelo como Surco, San Isidro y Surquillo. El jefe del IGP también detalló que hay viviendas construidas de manera informal en San Juan de Miraflores, el Agustino, Villa el Salvador, Independencia y San Martín de Porres.

Se sabe que los habitantes de dichas comunas autoconstruyeron sus hogares, es decir, que realizaron la obra con la ayuda de un grupo de albañiles sin contar con la investigación de algún ingeniero sobre si el terreno era apto para levantar alguna construcción siendo este uno de los detalles más importantes debido a que definiría las consecuencias que se tendrían que afrontar después de un terremoto.

Por otro parte, la autoridad del IGP, confirmó que Lima contará con un sistema de alerta de sismo a partir del siguiente año y que será necesario que la población comience a adaptarse al sonido que emitirán las alarmas para que puedan reflexionar sobre las acciones que tomarán ante la llegada de un sismo. Ellos ya han coordinado con Defensa Civil, la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú e incluso con el Ministerio de Defensa. Por último, señaló que si el epicentro es en Lima, la alarma avisará a Ica, Arequipa o Piura, donde el sismo sería leve y si fuera lo contrario, el tiempo de aviso sería después de 50 segundos de ocurrido el hecho.