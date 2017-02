DECLARACIONES A LOS MEDIOS DEL EX PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LAVA JATO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Juan Pari, ex president de la Comisión Lava Jato del Congreso de la Repúbloca, dice que en el 2008 no se llegó a nada, porque su informe comprometía a las cabezas del gobierno: Alan García, Humala y Toledo. Por lo tanto su informe no pasó al pleno porque estaba comprometiendo a las cabezas de gobierno, esto es “habían intereses politicos para tapar”.

Pari dice que García a través del Decreto de Urgencia Nº 032 se favoreció a OBREDECHT, dándole facilidades para la construcción del Metro de Lima.

En el caso de Humala el caso es más complicado porque OBREDECHT, cambió su contrato por otro que superaba largamente el precio estipulado.

Ronald Gamarra en sus declaraciones a la television dice que de todos los presidentes comprometidos el más mañoso es Alan García, y que éste tiene un séquito de defensores que se inmolan por él, y esto dificulta las acciones.

Gamarra ex procurador de la República termina diciendo “ Que los politicos viejos tradicionales se vayan a su casa y que den paso a los jóvenes”.