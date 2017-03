DECISIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PERÚ

LOS PROFESIONALES QUE TIENEN QUE VER CON LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS POBLADOS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE REUBICAR A LOS HABITANTES QUE HAN QUEDADO SIN HOGAR, EN ZONAS SEGURAS.

Es una obligación que las nuevas casas cuenten con techos a dos aguas, hay que olvidarse de los techos planos, que se convierten en piscinas con las lluvias.

Otro punto importante es el “Sistema de Acantarillado”, drenaje fluvial, resumiendo, ya no pueden haber fallas en las construcciones ni en las defensas ribereñas. Los puentes, 126 colapsados, “caídos” son responsabilidad de quienes lo construyeron. Según la CONSTITUCIÓN, tienen pena de cárcel quien se roba el dinero de los peruanos, y no cumple con las especificaciones técnicas establecidas para estos fines, privación de la libertad también tiene que haber para quienes no protegen la defensas ribereñas.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse, dice que se invertirá para reubicar a las poblaciónes. “Estas inversiones serán para que la gente que vive en condiciones muy precarias, en extrema pobreza y que están sin hogar por el cambio climático, se les dará una vida digna con casa propia, la cual será entregada a título oneroso, donde el Estado va a financiar su construcción”, remarcó.

IQUITOS

Se tiene programado 2 600 viviendas para igual número de familias, que el ministerio ha identificado y empadronado en las cuatro etapas que conforman la zona baja de Belén. Aquí se incluyen a las 86 familias damnificadas del incendio que azotó el lugar en diciembre del 2012. Se están efectuando las coordinaciones municipales y con los representantes del distrito de Belén, así como con los congresistas de la región de Loreto, para tratar el tema.

Von Hesse señaló que durante esta semana se iniciará un programa de difusión entre la población de Belén sobre los beneficios que recibirán con su reubicación. “Si tienen que elegir entre vivir en condiciones muy precarias o vivir con acceso a todos los servicios, no hay vuelta que darle, finalmente optarán por eso”, expresó.

Los trabajos de habilitación urbana de la zona donde se construirán las nuevas viviendas de los pobladores de Belén, Von Hesse se reservó revelar la ubicación a fin de no dar oportunidad a los traficantes de terrenos para que comiencen a invadir la zona.

Las obras empezarán el primer semestre de este año.