DAMNIFICADOS POR EL NIÑO COSTERO  SERÁN REUBICADOS

Las personas damnificadas consideran que las tres acciones prioritarias para la reconstrucción de las zonas afectadas deben ser los controles de reconstrucción de viviendas, reparación de carreteras y controles en salud . Los efectos del fenómeno El Niño costero aún no terminan, pero el Gobierno ya prepara el plan de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre.

Entre los temas principales para el Gobierno de PPK, está la reubicación de las personas que actualmente viven en zonas vulnerables, como los cauces de los ríos. Durante la encuesta Pulso Perú, elaborada por Datum, el 54% de peruanos considera que la reubicación no será sencilla y que para lograrlo las personas deberán ser sacadas por la fuerza “y esto será una gran medida porque los peruanos no podemos seguir pagando los errores tanto de las malas autoridades que no impidieron la ocupación de zonas intangibles, como la de los traficantes de tierras”.

Se estima que este promedio nacional muestra una cifra diferente a la opinión de las personas que viven en el Norte del país, que fue la más afectada por las lluvias e inundaciones.

Son prioridades para la reconstrucción de las zonas afectadas tres aspectos: los controles de salud para evitar enfermedades y epidemias, la reconstrucción de viviendas y la reparación de carreteras.

Se informa que el 54% de quienes residen en el norte peruano consideran que los damnificados saldrán de la zona donde viven por su propia voluntad. Solo el 37% cree que lo harán por la fuerza.

Es en el Sur del país donde la mayor cantidad de personas, el 65%, asegura que habrá que usar la fuerza para la reubicación. Tanto en Lima y Callao, como en la zona centro, el 59% piensa lo mismo.

Finalmente esta misma percepción la tienen la mayoría de peruanos en todos los niveles socioeconómicos. El más alto es en el A/B con una tasa de 62%.

Marilyn Vargas Orellana