CUANDO LA INFORMALIDAD TOCA TECHO

En la década del 80, era común escuchar al ciudadano de a pie no hay trabajo y es por esta razón que soy ambulante y con justa razón se podía comprender por que un país sumido en el caos económico social, desbordado por el terrorismo y unas autoridades que solo buscan enriquecerse era como ingresar a un túnel sin salida, aparte la migración del campo a la ciudad convulsionó toda política de prevención que se vio desbordada cuando una extensión de terreno ubicada en el distrito de la Victoria sirvió de centro de abastos de alimentos perecibles más conocido como la Parada, lugar que por décadas sirvió como centro de trabajo para miles de peruanos y también el nuevo modelo económico que siguieron muchos para llevar un sustento a su hogar, han pasado más tres décadas y parece que no hemos aprendido la lección, porque no hay ningún metro cuadrado de cualquier distrito de la ciudad que no sea tomada por ambulantes de a ‘pie.

MERCADOS INFORMALES Y CAMPOS FERIALES

Es la modalidad más común e informal que se da en la construcción de mercadillos con el fin de tomar las calles y con la poca participación del ciudadano y, sin medir ninguna política de planificación u orden o control, lo único que contribuye, es al desorden y al poco saneamiento y cultura social. No es común ver cada fin de año o al empezar el año escolar los típicos campos feriales, que si bien es cierto contribuyen a viabilizar la economía muchas veces, no se presta atención a la prevención y se da más interés al lucro de los vendedores

DEL MERCADO DE BARRIO A LAS GRANDES SUPERFICIES

El terrorismo acabó con el propósito de tener una economía envolvente donde las oportunidades sean igual para todos, los grandes empresarios vieron en la apertura de grandes superficie la alternativa de crear nuevas fuentes de trabajo y la mejor oportunidad más eficiente de acabar con la informalidad que en la que nos tenía sumado el comercio ambulatorias. El grupo Sencosud anuncio la compra de los supermercados Wong por unos 500 millones de dólares, es así como la operación de activos y de bienes inmobiliarios se daría en 23 locales establecidos y 17 ubicaciones para posibles futuros proyectos, es así como se abre camino a las grandes transacciones comerciales y una nueva visión de futuro y de calidad de vida.

Así se dio paso a las tiendas por departamentos, y es como empieza la penetración económica de capitales chilenos en el Perú, si bien es cierto esta alianza económica comercial data del año 79 cuando el ex general augusto Pinochet creo la carpeta Perú, que contiene una expansión geopolítica que para muchos está vigente.

GAMARRA BOMBA DE TIEMPO

Es el más grande emporio comercial de Latino América y en el que la comuna de la Victoria recaudó solo en lo que va del 2016, 100 millones de soles pero por lo visto sus calles y plazas siguen siendo la morada de ambulantes y comerciantes de a pie, no cabe duda que no hemos aprendido nada de las lecciones pasadas, de nada nos sirvió la apertura de nuevos mercados y a la globalización. Esperemos que nuestras autoridades tomen en cuenta esta problemática que lo único que contribuye es al retraso y al caos.

Sandro Bejar