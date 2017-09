COSTA VERDE ES INSEGURA PARA HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO

Por: Johan Peter Ynga P.

Los representantes del Vaticano visitaron Lima para escoger el lugar en donde se realizará la misa del Papa Francisco en enero del próximo año. La Iglesia había propuesto dos lugares: el primero de ellos fue la Costa Verde y el segundo la base aérea de Las Palmas en Surco. La comitiva recorrió ambos lugares y decidió que la Costa verde sería la sede oficial para la llegada del Papa a Lima. La propuesta ha causado polémica en la opinión pública debido al riesgo que correrían los asistentes en caso de producirse un sismo o tsunami.

Por un lado, el viceministro del Interior Ricardo Valdés aseguró que esta sede será descartada por ser considerada de alto riesgo y que se evaluarán otros lugares en el norte y sur de la ciudad. Mientras que la organización del Arzobispado de Lima no tiene conocimiento sobre el anuncio del Ministerio del Interior. Pese a todas las opiniones en contra, la comisión de la Arquidiócesis de Lima, las municipalidades de Lima, San Miguel, Magdalena, Defensa Civil y la Policía Nacional ya están trabajando en conjunto para la homilía en la Costa Verde.

El sacerdote Luis Gaspar, director ejecutivo de la organización para la visita del Papa a Lima, informó que ya se está acondicionando la explanada de 3,5 kilómetros y se han realizado las primeras pruebas de sonido. Otro político que se han pronunciado al respecto ha sido el ministro de Trabajo y encargado del Gobierno para coordinar la visita del sumo Pontífice al Perú, Alfonso Grados, quien no descartó la explanada de la Costa Verde, pero aceptó que si existen riesgos dentro de ella.

Aclaró que la franja de público se extendería a lo largo de 4 kilómetros y que el espacio de la Costa Verde tiene una determinada cantidad de entradas y salidas, en caso de una emergencia como un sismo o tsunami, tendrían muy poco tiempo para evacuar debido a estos factores. Según Grados, las autoridades del Vaticano solicitaron que se brindara prioridad a la seguridad antes que al entorno geográfico del lugar, por ello se han enfocado en otras alternativas y que en el lapso de dos semanas se definiría el lugar adecuado.

OTRAS ALTERNATIVAS

La base aérea de las Palmas

El alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca, declaró a la prensa que el aeródromo de Las Palmas, propiedad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), tiene el espacio disponible para recibir a las casi dos millones de personas que congregaría la misa, ya que el terreno tiene una extensión de 170 hectáreas de las cuales 27 estarían libres y además cuenta con la pista de aterrizaje. Gómez destacó que existen tres entradas para llegar al entorno y son por los distritos de Surco, Barranco y Chorrillos. En cuanto al tema de seguridad, las condiciones del lugar son muy buenas pero aclaró que la propuesta aún no se ha hecho oficial.

El hipódromo de Monterrico

Como se recuerda, fue en este lugar donde el Papa Juan Pablo II oficializó una homilía para 70 mil personas el 12 de febrero de 1985, sin embargo, los directivos declararon que rechazarían la propuesta en caso el Gobierno seleccionara este espacio para evitar que se produzcan daños en su nueva pista de arena y césped que les demandó el costo de un US$ 1 millón.

LA COSTA VERDE Y SUS PELIGROS

Riesgos en casos de sismo y tsunami

El crecimiento de Lima ha sido muy acelerado en las últimas décadas siendo uno de los principales motivos por los que no se le ha prestado atención a la Costa Verde. Es por ello que en la actualidad, el circuito de playas ha sido catalogado por los expertos, como el director de Sismología del Instituto Geofísico Peruano (IGP), Hernando Tavera, como una arteria peligrosa e incluso una trampa mortal si ocurriera un terremoto devastador. Esto podría suceder en cualquier momento y como se ha pronosticado superaría los 8 grados de magnitud.

La Municipalidad de Lima estimó que el desastre terminaría con la vida de 2 mil personas, dejaría 30 mil heridos y 200 mil viviendas destruidas de las cuales 60 mil serían en el Centro de Lima. Pero este saldo aumentaría en caso fuera en temporada de verano, siendo el litoral la zona más afectada debido a que allí se congregan unos 80 mil bañistas en esa época del año.

¿La Costa Verde podría soportar un sismo de tales magnitudes? si observamos con detalle, en dicho lugar existen ya sea para bien o mal, un total de 9 rutas para evacuar: Regatas y Huaylas en Chorrillos; Armendáriz, Bajada Balta y Subida a la avenida del Ejército, en Miraflores; subidas de Marbella y Brasil, en Magdalena del Mar, y Universitaria y Escardó en San Miguel. Sin embargo, sólo la Bajada Balta y la avenida el Ejército están señalizadas mientras que las demás carecen de letreros que indiquen vías de evacuación en caso de siniestro.

También hay que considerar que pese las obras realizadas para mejorar esta ruta aún se registran deslizamientos de piedras.

Hace 5 años, la comuna limeña afirmó que se preparaban obras de gran envergadura para mejorar la Costa Verde, fue en ese entonces que el asesor en Gestión de Riesgo del Concejo limeño, Pedro Ferradas, indicó que se iniciaría el proyecto de dos intercambios viales en las rutas de evacuación Marbella y Brasil – Sucre, en Magdalena. Estos serían semejantes a los ya existentes en la avenida Venezuela. Además se ampliarían las rutas de evacuación a tres carriles para el siguiente año.

En ese tiempo, la alcaldesa de Lima era Susana Villarán y según ella se iban a edificar 12 escaleras más en la vía costera de las 8 existentes. Su gestión afirmó que tenían la intención de llegar a un total de 36 escaleras pero que el Legislativo debía emitir un decreto de urgencia para que se destinaran recursos económicos y así pudiera hacerse realidad aquel proyecto.

Por su parte, Hernando Tavera, volvió a recalcar que durante el terremoto de 1974 en Lima hubo 252 muertos, 3600 heridos y varios acantilados devastados. Señaló que en ese siniestro hubo un gran deslizamiento de rocas en Chorrillos y varias casas cerca del mar se derrumbaron. Mientras tanto, el ex jefe del Instituto Geofísico del Perú, Julio Kuroiwa, reafirmó que los distritos más vulnerables de la Costa Verde ante un tsunami son Chorrillos y Miraflores. Estimó que las olas podrían llegar hasta los 4 metros de altura.

Situación actual de la Costa Verde

Con el paso de los años, las rutas de evacuación parecen haber sido abandonadas por las anteriores gestiones. Ejemplo de ello son las mallas metálicas que están cerca al acceso de la avenida del Ejército en Miraflores que ya están oxidadas y un poco retorcidas debido a la falta de mantenimiento. Esto provoca que las rutas de acceso se vuelvan cada vez más vulnerables por las constantes caídas de piedras que ya han afectado a varios conductores que pasan por la vía.

Han sido diversos los medios de comunicación que han recorrido el lugar y han comprobado que desde la avenida Escardó, hasta la Playa Agua Dulce, cuya extensión sería ocupada entre zonas de campamento y espacio para la misa, tiene estructura deficiente en los puentes y éstos aún no se terminan de construir. Además no brindan la capacidad necesaria para albergar a la cantidad ya mencionada de asistentes.

Entre los distritos de San Miguel y Magdalena, se constató que hay cuatro puentes peatonales en buen estado, así como también en Miraflores, Barranco y Chorrillos mientras que a lo largo de las siguientes rutas se observan cuatro infraestructuras inconclusas. En algunos accesos peatonales, bulevares, canchas de fútbol y otros lugares no se encontraron señaléticas de evacuación ni rutas alternas de escape en caso de tsunami. También en determinadas zonas las veredas están desgastadas y no hay servicios higiénicos. Entonces, ¿cómo se pretende escoger esta zona para la misa del Papa Francisco si no hay condiciones de seguridad óptimas para población?

El tiempo de evacuación en caso de un tsunami sólo sería de 10 a 15 minutos y ayudar a que casi dos millones de personas puedan ponerse a buen resguardo en ese lapso de tiempo es muy arriesgado. Arturo Abanto, Decano del Colegio de Arquitectos del Perú indicó que Lima no está preparada para que se organicen eventos de tal magnitud, por ello, considera que la Costa Verde no es buen escenario ya que primero se debería estudiar las posibles rutas de escape y pese a ello los factores van en contra del lugar.

Aclaró que el espacio es muy estrecho para que se pueda recibir a dos millones de personas y que en caso de sismo, lo primero que podría producirse sería un desmoronamiento del lugar. Por otra parte, si se realizara en la base aérea de Las Palmas se tendrían que acondicionar varias rutas de evacuación.

Ante tanta polémica, el alcalde de Ancón, Felipe Arakaki, sostuvo que su distrito puede albergar a esta importante celebración religiosa ya que cuenta con un terreno extenso de 300 hectáreas que pertenecen al Ministerio del Ambiente y que esta zona es muy segura en caso de sismo y tsunami ya que se encuentra a 6 kilómetros de distancia del mar.

Conclusiones

° La Costa verde presenta dos peligros inevitables para los asistentes ante un siniestro: la cercanía al mar y el espacio ajustado que pese a su acondicionamiento será insuficiente para el público.

° Las rutas de evacuación no cuentan con señalizaciones y el tiempo de escape sería menor para movilizar a todos los espectadores.

° Si ocurriera un terremoto el lugar podría colapsar por la cantidad de personas.

° En caso de tsunami, el tiempo de evacuación sería de 10 a 15 minutos lo que impediría poder rescatar a todos tomando en cuenta la reacción de cada persona.