CONGRESO ASUME COMPETENCIAS QUE NO LE CORRESPONDEN

MECHE ARAOZ DENUNCIA: GOLPE DE ESTADO, PIDE AL CONGRESO NO CONSUMAR UNA VENGANZA

Los congresistas de la República, como les sobra el tiempo, no saben que hacer, entonces se meten en lo que no deben. Asumen el papel de jueces y fiscales, aplican las leyes como mejor les parece, es el caso del juzgamiento al presidente Pedro Pablo Kuckzynski, no lo estamos defendiendo, pero creemos que cuando una persona delinque, quien debe juzgarlo es el Ministerio Público, bajo las normas que establece la Constitución.

Se da el caso que quienes presentaron la segunda moción de la vacancia de PPK, con el ex cura Marco Arana a la cabeza, no saben ni lo que piden, porque están presentando lo mismos papeles de la primera. Lo no sabemos por que razón el Tribunal Constitucional no ayuda a estabilizar la democracia en el país controlando los excesos del Congreso.

El Congreso está atentando contra la majestad del Presidente.

Por otro lado el primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, expresó su lealtad al mandatario Kuczynski y rechazó haber conversado con la bancada de oposición para asumir la presidencia. Palabras del congresista Gilber Violeta.

Kenji Fujimori dice:

“Escucho el debate en el Congreso y el panorama es más desolador, se pierde el tiempo en caprichos absurdos como la vacancia. La clase política, sigue igual”.

Jean Michel Secretario de la OEA, dice:

“Estos instrumentos (vacancia) son el último recurso, no el primero, porque ponen en peligro la estabilidad democrática de cualquier país. Los delitos necesitan ser tipificados”.