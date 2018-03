CONGRESO AGUDIZA CRISIS AL INSISTIR CON VACANCIA DE PPK

El Congreso de la República agudiza la crisis, en lugar de buscar una salida racional de la crisis política actual, está desnaturalizando el equilibrio de poderes orquestado una vacancia presidencial que no procede.

El Parlamento no puede modificar las facultades del Ejecutivo, la legitimidad se la dio el pueblo con el voto del ciudadano. Mañana se tomarán atribuciones para sacar al presidente del Tribunal Constitucional, a los miembros del Poder Judicial y a todo el mundo, están equivocados, el Congreso solo puede modificar sus normas internas y no meterse a realizar funciones que no le corresponde.

El congresista Mulder, interpreta de una manera política la constitución y parece que no ha tomado en cuenta, que ninguna ley tiene efecto retroactivo. Ya hubo una primera crisis y si se obra así, sería la segunda y el Presidente podría disolver el Congreso.

Keiko por otro lado que dice de la libertad de su padre Alberto Fujimori, concedida por el Presidente Pedro Pablo Kuckzynski, “debería estar agradecida que este libre”.