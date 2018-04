CONGRESISTAS DEBEN SABER QUE NI CON EL VOTO PREFERENCIAL SERÁN REELEGIDOS

El voto prefencial, es la opción que tenemos al momento de votar, de ponerle al lado de la lista un número de aquel candidato de nuestra preferencia.

El orden de esta lista cerrada es elegida por el partido, lo que la convierte en un sistema que no permite la democracia porque salen elegidos los que la cúpula quiere, es decir los que están primeros en la lista, que proceden de los intereses de la cúpula partidaria.

Rosa María Palacios indicó que para que el orden no sea impuesto por el partido, se debería hacer elecciones de verdad en cada partido, hechas por la ONPE, así la democracia interna funcionaría y la lista cerrada se presentaría por la voluntad de los integrantes de dicho partido.

Por otra parte, hay quienes están en contra del voto preferencial, debido a que se dice que cada candidato hace su propia campaña y, al querer distinguirse, terminan proponiendo cosas que no son parte de la plataforma del partido o que no pueden hacer. Incluyendo un financiamiento no declarado a la ONPE.

La periodista aseveró que se debería eliminar el voto preferencial, y señaló que los congresistas que están en contra de la eliminación del voto ´referencial, es porque se sienten bendecidos (…).

Sobre ello, Rosa María Palacios recalcó que se les debe explicar a estos congresistas que la tasa de reelección en el Perú es bajísima y que el pueblo castiga no reeligiéndolos.

“Que lo sepan de una vez, no los van a reelegir. Ni con voto preferencial ni sin voto preferencial. Sería mejor que nos regalen una buena reforma, eliminen el voto preferencial y logremos tener una lista que puede tener invitados, pero que responde a una propuesta partidaria”.