CONGRESISTA KARINA BETETA DENUNCIÓ A DANIEL SALAVERRY DE MALTRATO E INSULTO

La congresista Karina Beteta denunció al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de haberla agredido verbalmente. Esto sucedió cuando ella le propuso poner en agenda un proyecto de ley suyo.

“Yo pedí que se debata un proyecto de Agrobanco que había presentado a pedido del presidente de la comisión , cuando me acerqué le reclamé que cómo era posible que no lo agende y él me respondió con palabras soeces, Afirmó en una entrevista. Además pidió a la Comisión de Ética para que inicie una investigación de oficio contra Salaverry.

Cuando le repreguntan por qué no denunció antes, si el hecho ocurrió el año pasado, cuando el titular de la Mesa Directiva aún era miembro de la bancada fujimorista y ella era vocera alterna de este grupo. Responde que se considera una mujer fuerte y además se vio obligada a revelar el maltrato, por lo que cree que es un “complot” en su contra por la denuncia de supuesto cobro ilegal de gastos de representación que la comprometen a ella y otros parlamentarios, como informó el programa Cuarto Poder.

Cabe mencionar que el reglamento del congreso establece que los legisladores deben cumplir una vez al mes, cinco días laborales en las regiones por las cuales fueron elegidos (semana de representación). En ese sentido la congresista cobró S/. 2,800 como si hubiera estado trabajando en Huánuco por semana de representación, mientras estuvo en Suiza. Afirmó el programa dominical Cuarto Poder.

Karim del Rosario