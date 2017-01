¿CÓMO GENERAMOS NIÑOS Y JÓVENES INNOVADORES?

Jean Claude Esquerra Ferruzo

Cuando hablamos de innovación y de cambios en nuestra vida familiar y académica me trae a la memoria una frase que me ayuda a reflexionar y orientarme, el gran Albert Eisten nos decía “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”

¿Cuáles son las implicaciones de que una parte rápidamente creciente de nuestra sociedad, de que un porcentaje cada vez mayor de nuestros ciudadanos, estén interconectados entre sí y con la información de una manera que ven como algo completamente natural? Muchas de estas implicaciones están simplemente empezando a insinuarse, pero nos permiten inferir que van a afectar poderosamente a muchísimas áreas, desde cómo vivimos, a cómo consumimos, nos comunicamos o hacemos política.

¿Cuáles son los factores que influyen para el aprendizaje de la tecnología a las nuevas generaciones?

¿Qué tipo de actitud deben de tener quienes no comprenden la tecnología?

En nuestra sociedad encontramos mayormente personas adultas y personas que no despiertan su curiosidad por el avance tecnológico y esto les genera incertidumbre, temor, y suelen desarrollar un concepto negativo a las nuevas tecnología.

Les citare algunos conceptos de sus artículos en innovación del primer mundo tecnológico el ing Programador Alan Kay, que era característica en sus comentario la frase, La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo” hare un ejemplo de una familia donde la pareja de padres están criando a una parejita de hijos en edad escolar tienen el concepto por un lado, que sus hijos al usar la tecnología , pueden resultarles un activo valioso en su desarrollo futuro. Por otro lado, ven peligros por todas partes, y les preocupa el hecho de que, en conciencia, muchos de esos peligros pueden provocar situaciones que ellos mismos no sabrían manejar o consideran que les puede generar un vicio, una adicción.. También sus padres les aperturan un tiempo límite en el ordenador para que no los molesten cuando están realizando sus labores.

Voy a comentarles que la aproximación correcta a la interacción entre tecnología y sus hijos es, sencilla, cuanto más prematuros son los niños es mejor. La infancia es una edad ideal para el aprendizaje: la frase “los niños son esponjas, “Los niños aprenden imitando” no es un simple comentario, es una manera de internalizar los conocimientos, de asimilarlos de una manera natural en el cerebro, algo que posteriormente acaba representando una enorme ventaja para ellos. Y si de algo estoy seguro, es que esos niños acabarán viviendo en un mundo mucho, muchísimo más interconectado que el nuestro. En principio, haciendo uso lógico del sentido común, ponga a sus hijos en contacto con el ordenador lo antes que pueda. No se trata, por supuesto, de abandonar un teclado o un ratón en las manos de un niño de uno o dos años, que podría desde tragarse una tecla hasta asfixiarse con el cable, pero sí, por ejemplo, de empezar a enseñarle contenidos adaptados a su edad, desde esa edad, de manera que vea el ordenador como una parte más de su mundo. Sin ánimo de suplir el papel de un pedagogo, a la edad de dos años no son una mala edad para que un niño empiece a mover un ratón y a darse cuenta de la correspondencia que se establece entre el movimiento de su mano y el del cursor sobre la pantalla., existen programas para pintar o para registrar sonidos que pueden hacer que un niño de dos o tres años pase ratos entretenidísimo delante de una pantalla, obviamente bajo supervisión.

Si su curiosidad e imaginación les permite les aconsejo, introducir en el paquete algún programa de comunicaciones como Skype, Gizmo u otros afines, que permitan a los niños ver aparecer a sus abuelos o tíos, primos, en la pantalla y hablar con ellos: les permite tomar conciencia del papel del ordenador como herramienta de comunicación e interacción familiar. Este es un reto que los padres de familia tienen que superar por el bien de sus hijos. Para entender el impacto de la disrupción tecnológica, es indispensable racionalizar el comportamiento de algunas variables.

A medida que los niños van creciendo, pasamos típicamente por la etapa de los juegos interactivos: proporcionan una experiencia controlada, y permiten la adquisición de habilidades más finas, en muchos casos combinadas con el desarrollo de lectura y escritura.

El mundo moderno exige que las nuevas generaciones aprendan a desarrollar un sentido innovador a través de sus conocimientos. Uds. se preguntaran ¿cómo generamos niños y jóvenes innovadores? Hay diferentes conceptos de diferentes autores, me acercare a los que más se ajustan a nuestra realidad latinoamericana.

El concepto de “Innovación Disruptiva” es relativamente nuevo, fue introducido por Clayton Christensen (profesor en Harvard Business School wwww.claytonchristensen.com) en 1997 en el libro “The innovators dilema”

Una innovación disruptiva es la clase de innovación que se produce cuando un innovador lanza a un mercado una innovación sencilla, conveniente, accesible y asequible, que transforma por completo una industria y trae cambios en la economía de muchas personas y de la sociedad. Innovación incremental (o sostenida): la filosofía de este tipo de innovaciones es la del refinamiento progresivo, la de las mejoras en las características existentes y la introducción de nuevas características que responden a la propia evolución de la idea original de los creadores del desarrollo de sus ideas.

Lo importante, lo realmente destacable, es que al fin y al cabo ambas son formas de innovar. Ahora bien: ¿qué necesitamos saber para que el niño innove?

Viendo el mundo con los ojos de un niño, el niño está deseoso de aprender, su curiosidad no tiene límites, y la palabra fracaso no tiene significado para ellos, al contrario es una oportunidad para volver a repetir lo que fallo, así el niño se comienza a preparar para el futuro, como decía Jeff Bezos hablaba que “sin la voluntad de fracasar no se puede innovar porque la mayoría de las innovaciones no van a funcionar”. Para Bezos existen también dos tipos de innovación: innovación incremental e innovación de cero, Y según su opinión el 70% del valor que Amazon ha creado para la compañía es gracias a la innovación incremental. Cada proceso es un poquito mejor cada día gracias a la detección de defectos y a su eliminación.

Cada inventor, afirma Bezos, debe ser creativo y tener una actitud similar a la que los niños tienen al enfrentarse al mundo. A los niños y jóvenes en edad escolar tienen que motivarlos para que aprendas a cuestionar las cosas que hacen y aprendan a investigar a través de algunas interrogantes. ¿Por qué hago esto de esta manera? ¿Podría ser mejor? ¿Podría ser distinto?’ Ese tipo de curiosidad, esa mente de explorador, ese asombro infantil, es lo que caracteriza a un inventor”. Les brindo una reflexión a los padres de familia a los responsables de los centros educativos Recuerden siempre que nadie será recordado por sus pensamientos secretos ni por lo que quiso decir y no dijo. Ayúdennos a crear un momento de cambio, un movimiento colectivo hacia un país moderno. Los universitarios somos privilegiados en la sociedad del conocimiento y como tal tenemos el deber de ayudar a derramar los beneficios sobre los demás, orientación que nos brinda la UPC del Perú, La solidaridad es un imperativo ético sin duda, pero además es una condición para la prosperidad, recuerden que la inteligencia es un don, pero que la generosidad es una actitud.

Permítame recomendar , por mi experiencia en la enseñanza de esta tecnología en FAB LAB ,a los padres de familia , Directores de centros educativos, que los niños y adolescentes conozcan el manejo de impresoras 3d para comenzar su acercamiento al mundo innovador tecnológico y así despertar esa curiosidad innata en esta nueva generación. , La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo” y No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo“