COLEGIOS EMBLEMÁTICOS ¿EN VERDAD SON LO MEJOR?

Si ahora, uno piensa que estar en un colegio emblemático es bueno por tener esta denominación le comentamos que esta un gran error. Desde los años 1940 y 1950 donde se acentuaron la mayor cantidad de estas unidades escolares, se dice que las instituciones emblemáticas se diferencian de las demás por tener una mayor infraestructura y un mejor equipamiento pedagógico, además también intervienen la actualidad sus años de antigüedad para que este ostente el denominado termino de emblemático.

En lo que se refiere a colegios emblemáticos antes denominados grandes unidades escolares, el caso es muy grave ya que habiendo en el Perú seiscientos mil colegios a nivel nacional y de los cuales 20 mil son unidocentes y 8 mil son multigrados incompleto , la mayoría de estos centros educativos tienen muchas carencias como son agua luz acceso a internet entre otras cosas estas grandes unidades escolares perciben un mayor fondo monetaria anual para su año escolar por parte del ministerio escolar.

Este año el ministerio de educación ha destinado 12 millones de soles para la remodelación de implementos educativos para estos colegios denominados emblemáticos muy aparte de los recursos que le toca cada año por parte del ministerio para su gestión anual, entre ellos los colegios beneficiados serán :

INSTITUCION EDUCATIVA REGIÓN PROVINCIA DISTRITO ALFONSO UGARTE Lima Lima San Isidro BARTOLOME HERRERA Lima Lima San Miguel CARLOS WIESSE Lima Lima Comas CESAR VALLEJO Lima Lima Lima ELVIRA GARCIA Y GARCIA Lima Lima Lima FELIPE SANTIAGO SALAVERRY Lima Lima Lima HIPOLITO UNANUE Lima Lima Lima ISABEL LA CATOLICA Lima Lima Lima JOSE MARIA EGUREN Lima Lima Barranco JUANA ALARCO DE DANMERT Lima Lima Surco MARIA PARADO DE BELLIDO Lima Lima Rímac MARIANO MELGAR Lima Lima Breña MELITON CARVAJAL Lima Lima Lince MERCEDES CABELLO DE CARBONERA Lima Lima Breña MIGUEL GRAU Lima Lima Lima NSTRA. SRA. DE GUADALUPE Lima Lima Breña PEDRO A. LABARTHE Lima Lima La Victoria RICARDO BENTIN Lima Lima Rímac ROSA DE SANTA MARIA Lima Lima Breña TERESA GONZALES DE FANNING Lima Lima Lima

Por si fuera poco, no hay fondos para darle el mantenimiento que permita no desperdiciar la inversión realizada, ni tampoco esquemas del tipo fundación que permitan alquilar instalaciones en buen estado y generar recursos que permitan que se revierta ese dinero autogenerado para brindar seguridad y mantener los colegios, de los cuales ya se han robado algunos accesorios.

AUTOEVALUACION

Ha pedido del instituto peruano de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la educación básica (IPEBA), ha solicitado que los centros educativos con la nominación de gran unidad escolar tengan un examen de auto evaluación para así demuestren que la calidad educativa que ellos imparten es optima y de mayor calidad que los demás colegios estatales. Esta evaluación no es obligatoria por el momento si no de carácter voluntario

Entre los colegios que han aceptado la autoevaluación para certificar su calidad se encuentran los siguientes: San Juan (UGEL 01), Independencia (UGEL 02), Nuestra Señora de Guadalupe (UGEL 03), Melitón Carvajal (UGEL 03) y Juana Alarco de Dammert (UGEL 07), en Lima; así como la I.E.E María Auxiliadora, ubicada en la región Puno.

Las autoridades de esos planteles informaron al órgano operador del SINEACE, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica su intención de fortalecer sus capacidades de gestión y solicitaron orientación para el desarrollo de dichas autoevaluaciones, a fin de que puedan superar sin problemas los estándares de calidad.

REFLEXIÓN NACIONAL

La educación nacional requiere no solo infraestructura si no también “transformación”, pero concentrar en estos pocos colegios remodelados una gran cantidad de alumnos no es la solución ya que es muy difícil que los resultados sean los más óptimos.