CLAUDIA DAMMERT,  PRIMERA ACTRIZ NACIONAL  Y  SUS FACETAS DESCONOCIDAS

EN LA POLÍTICA :

Marcha de los Cuatro Suyos contra el gobierno de Fujimori. Claudia participó como activista política abriendo lacontra el gobierno de Fujimori.

En el año 2011 apoyo la campaña de Nadine Heredia y Ollanta Humala, cuando estos salieron elegidos, desconocieron el trabajo de los que los habían ayudado a llegar al poder.

Ancash durante 10 años, apoyando el fortalecimiento de la identidad y cosmovisión andina con programas de radio y TV interculturales.

Como bisnieta de Juana Alarco de Dammert, heredó el valor de la filantropía, creando el Centro Cultural Amadeo Gadea Sánchez en el pueblo de Huaripampa, Santa Cruz, Ancash.

" Más verde que nunca". En 2010 participó en las obras Agosto (Condado de Osage) y " Cómo vivir sin un hombre y no morir en el intento". Volvió al teatro en 2009 con su unipersonal.

2011 volvió a la televisión en la telenovela Lalola y participó en la película Las malas intenciones. Cerró el año 2011 con su interpretación de las dos madres de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que fue seleccionada para representar al Perú en el Festival de Teatro de Bogotá en marzo 2012.

2012 presentó el unipersonal Psicomedia. El siguiente año retornó al teatro con Psicomedia ¡alto voltaje!, con el personaje de Patricia Pardo de Prado.

En 2016, participa en la obra teatral Reglas para vivir y en esta temporada está presentando la obra “El Te de las Cinco” en el Teatro Marsano.

PERÚ AL DÍA, le rinde homenaje a CLAUDIA DAMMERT, quien se dedic a entregar su arte a los peruanos quienes como retribución la eligieron como la mejor actriz de teatro del 2016.

ENTREVISTA:

Claudia, Ud. nació en San Isidro, se educó en el Villa María, casi siempre hace personajes de pitucas, ¿es Ud. pituca?

Si haber nacido en San Isidro y educado en Villa María te cataloga como “Pituca” entonces lo sería. Yo siento que ese adjetivo se acerca más a gente que se cree por encima de los demás. En mi casa se me enseñó que la nobleza no viene de títulos, muchos de ellos comprados u otorgados por guerrear o ser corsarios de reinas.

El único personaje “pituco” que he creado a sido PATRICIA PARDO DE PRADO, la PPP- (porque como dice ella, “hay que ser tres veces P en este país para triunfar”).

O se siente más comoda cuando le dicen “aristócrata” por la cultura y educación que posee

Te repito, la “aristocracia” se nota en el corazón. Conozco campesinos que son más aristócratas y nobles que muchos de los que se vanaglorian con “pedigrees”!

Sabemos que Ud. votó por la pareja Nadine y Ollanta, por qué y qué vio en ellos?

Creí en ellos como pareja. En la Cosmovisión Andina, de la cual me nutrí durante toda mi estadía en la Sierra de Ancash, que fueron casi 20 años, se inculca la complementariedad entre el hombre y la mujer. Eso me encantaba de ellos. Y la Gran Transformación que siento nuestro país aún necesita. La Gran Transformación se convirtió en la Gran Traición. Fue realmente decepcionante.

Cuál es la diferencia que rescata de la Claudia que se inició en el arte hace años, de la actual?

Nunca se me ocurrió ser otra cosa que actriz. Creo que porque vivía en un mundo donde todos actuaban. Fue una rebeldía ante un entorno muy “bello” en el cual yo me sentía muy fea, excepto cuando actuaba y los hacía reír. Ese era mi gran poder. Me sentía una titiritera de emociones. Hoy, respeto ese gran talento que se me dió y lo agradezco profundamente.