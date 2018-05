CARTA ABIERTA A LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Señores congresistas con mucha decepción observamos vuestra inacción frente a la corrupción que corroe las instituciones del Estado, siendo incapaces de dar una solución que resuelva este mal que dura dos siglos. Están enfrascados en discutir muchas veces asuntos que no son de importancia para el país, sin darse cuenta que los grandes culpables son precisamente ustedes por no haber cumplido con su primer deber de fiscalizar el uso limpio del dinero del pueblo, no haber producido leyes para evitar y castigar el robo, saqueo, corrupción, violaciones, asesinatos que imperan en nuestro país. Si hablamos de vacancia, los primeros vacados tendrían que ser ustedes.

Esto no significa que estemos defendiendo al ex Presidente vacado, por el contrario siempre hemos denunciado que todos los presidentes que se han turnado desde el inicio de la República han gobernado a favor de las grandes mafias que han saqueado y siguen saqueando nuestras riquezas.

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes señores legisladores y les manifestamos que la percepción que tenemos de nuestro Congreso es que está conformado por congresistas que son incapaces de promover leyes para terminar con la corrupción y otros males que afectan a nuestro país y que a sabiendas no impulsan leyes contra la corrupción.

Depende única y exclusivamente de ustedes demostrar que esta percepción está errada, que si son capaces de asumir la sagrada misión de cuidar el correcto uso del dinero del pueblo, que si son capaces de ponerse a legislar para erradicar la corrupción.

La solución es muy simple, no hay nada que inventar, países inmensamente corruptos con alta pobreza han encontrado la solución y hoy son potencias mundiales como es el caso de Singapur que puede ser utilizado como ejemplo. Por este motivo les proponemos redactar una nueva Constitución tomando como modelo la Constitución de Singapur.

Esta nueva Constitución tendría que contener necesariamente las siguientes medidas:

1.- NO HABRÁ RE-ELECCIÓN para el Presidente de la República, congresistas, gobiernos regionales y alcaldes.

2.- Se eliminará la Inmunidad Parlamentaria.

3.- Las autoridades del Poder Judicial serán nombrados por elección popular y sujetos a la máxima pena si incumplen su deber.

4.- Las autoridades elegidas y sus funcionarios NO tendrán secreto bancario.

5.- El Perú se RETIRARÁ del Pacto de San José de Costa Rica.

6.- Se aplicará la máxima pena por ROBO del dinero del Estado, traición a la Patria, asesinato y violación.

7.- Se aplicará cadena perpetua a reclusos en su primera reincidencia.

COMO RESULTADO ALCANZAREMOS LAS SIGUIENTES METAS:

a) Nuestro Perú convertido en poco tiempo en una Super Potencia Mundial sin pobreza.

b) Educación de alta calidad, vivienda digna, salud con hospitales bien equipados y sin colas para todos los peruanos.

c) Un Perú limpio de corrupción, sin saqueos, sin delincuentes en las calles, convertido en una sociedad digna para las siguientes generaciones.

SEÑORES CONGRESISTAS: La corrupción nos roba 40 mil millones de soles cada año. Ustedes pueden promover una nueva Constitución para evitar este saqueo. Es vuestra responsabilidad.