Publicado por Perú al Día en: 2015-07-16 23:57:12

Ponemos en conocimiento de los lectores “Las razones para hacer la carretera Interoceánica” publicadas por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, en un texto de 22 páginas, con fecha: Agosto del 2005.

A través de esta larga exposición y en vista de las observaciones que han surgido en relación a esta gran obra, podrán analizar lo que fue el proyecto inicial para compararlo con lo que realmente se ha avanzado hasta la fecha: “CARRETERA INTEROCEÁNICA UNA APUESTA POR EL PERÚ

“El proceso de promoción de la inversión privada hacia la Carretera Interoceánica o Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil tuvo un notable avance el 25 de junio del 2005 pasado en Ilo, con la concesión a consorcios operadores privados de 3 tramos a ser asfaltados. Tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como Proinversión y los diversos Gobiernos Regionales y Locales han considerado sus esfuerzos para hacer posible esta realidad. Además, este exitoso proceso ha contado con el apoyo de diversas entidades multilaterales y de países amigos.

Como ProInversión, queremos destacar el rol que cumplirán los operadores privados en la construcción y mantenimiento de la obra.

El hecho de contar con un contrato de largo plazo donde se estipulan las características y condiciones que se deben cumplir entre las partes, asegura la calidad de los servicios que prestará esta vía en el tiempo. No se trata de construir una obra, sino de garantizar que ésta multiplicará las oportunidades de desarrollo de los diversos territorios involucrados. La Carretera Interoceánica es una importante inversión que debe permanecer en el tiempo y se hará con la calidad de construcción adecuada para el difícil clima amazónico.

Esta concesión constituye un típico proyecto de Asociación Público Privada o APP.

Son proyectos que al menos inicialmente no resultan rentables financieramente, pero con un alto impacto social, por lo que se requiere que el Estado cubra parte de la inversión y costos de la operación. No se trata necesariamente de un costo permanente para la caja fiscal, dado que de consolidarse centros de producción dinámicos y mayores flujos de tránsito, el monto total del peaje por el uso de vía se elevaría y se minimizarían los pagos anuales asegurados por el Estado. El Perú no puede quedarse atrás en formar parte de los Ejes de Integración y Desarrollo Sudamericanos, nuestro continente ha apostado por la integración física, económica y social. La ubicación geográfica del Perú al centro de Sudamérica y con costas en el Océano Pacífico nos da una importancia vital para esa integración que traerá progreso y desarrollo.

A continuación se presentan las múltiples consideraciones que fueron tomadas en cuenta para dar prioridad a esta importante obra, anhelo del Sur Peruano durante décadas, que no solo articula mejor 9 departamentos, sino que posibilita la unión física de regiones muy extensas del Perú actualmente desconectadas del resto del país, Brasil e incluso parte de Bolivia.

RAZONES PARA HACER LA CARRETERA INTEROCEÁNICA

De Estado: El futuro

. La vialidad tiene una enorme trascendencia como eje propulsor de las naciones. Con la Carretera Interoceánica en el lado peruano no sólo se articulan mejor 9 departamentos del Perú, sino que se unen físicamente regiones muy extensas de dos países, Perú y Brasil (e incluso parte de Bolivia), y se sientan las bases para una comunicación entre multiplicidad de territorios desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico.

. Los límites fronterizos no deben ya implicar barreras al bienestar de los pueblos asentados en zonas alejadas de los centros de poder de cada país, sino que se les debe asegurar condiciones de infraestructura a partir de las cuales la propia iniciativa de los ciudadanos y entidades locales logrará su máximo desarrollo socioeconómico.

. En Brasilia el 1 de noviembre del 2000, los presidentes de los países sudamericanos suscribieron el denominado convenio IIRSA referido al “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional de América Latina”. Este plan considera 9 grandes ejes viales de integración y desarrollo en los que participa el Perú en cuatro: Eje Andino, Eje Interoceánico, Eje del Amazonas y Eje Perú – Brasil – Bolivia.

. La discusión se centra en la calidad de la infraestructura, en su costo de construcción, operación y mantenimiento, y especialmente en su capacidad de generar procesos acumulativos de inversión y desarrollo, para lo cual es importante que el diseño del proyecto corresponda con la importancia que política y estratégicamente se le ha otorgado, y esta iniciativa es parte de un esfuerzo continental por crear regiones cada vez mejor integradas entre si y con el mundo. Se puede estimar y proyectar los beneficios de una obra de esta magnitud, pero sin duda la propia iniciativa individual o social de los habitantes de cada pueblo puede dar sustantivas sorpresas. Siempre existe un gran riesgo en proyectar el futuro cuando un cambio sustantivo de las condiciones básicas está ad portas.

. Pero además existe una competencia en la que concentrar flujos de mercaderías en eficientes centros logísticos nacionales determinará cuál será, por ejemplo, el principal puerto en el Pacífico Sudamericano. En el Perú tenemos varios aspirantes, pero también hay importantes proyectos en Ecuador y en Chile (Tocopilla).

Geopolíticas: La Inclusión. El Estado tiene la obligación de ocupar, proteger y asegurar el desarrollo sostenible del territorio nacional. La historia nos enseña el precio a pagar por mantener territorios sin la presencia del Estado. Ello lleva tanto a problemas de daño al ambiente, extrema informalidad, narcotráfico y terrorismo, e incluso a poner en riesgo las fronteras.

. Si bien las fronteras están ahora claramente definidas y con el Brasil el Perú tiene frontera con dos de sus estados: Amazonas, el de mayor extensión del Brasil y más grande que nuestro país, y Acre, donde se conecta la carretera Interoceánica del lado peruano; cabe recordar por ejemplo que el actual Estado de Acre fue territorio boliviano hasta 1903, cuando pasó a formar parte del Brasil. Esto se debió a la débil presencia de Bolivia en ese territorio lo que permitió que caucheros brasileños provenientes del nordeste lo colonizaran.

. El Estado no puede permitir que decenas de miles de peruanos vivan semi aislados en extensos territorios por no poder conectarse de manera eficiente con el resto del territorio nacional. Tal es el caso de Madre de Dios, donde cerca de 108 mil habitantes disponen de un territorio de 85.300 kh2 o 8’530.000 has. (el tercero más grande en el país, tras Loreto y Ucayali también departamentos amazónicos). Si bien se reconoce que parte de este territorio incluye frágiles ecosistemas y algunos han sido declarados áreas naturales protegidas

(como Manu, Bahuahua Sonene, Tambopata y Amarakaeri), las amplias zonas restantes tienen muy bajo aprovechamiento precisamente por su mala comunicación con el resto del país, mientras que tiene la ventaja de ser frontera con Brasil y poder así articular diferentes oportunidades de desarrollo socioeconómico.

. A diferencia del Eje Multimodal Norte, los ríos que parten en el Sur desde el Perú hacia Brasil no son navegables, por lo que es indispensable la construcción de una carretera apropiada al clima extremo de la Amazonía y la envergadura del proyecto (descartando un flujo significativo de carga a través de la costosa vía aérea). 3. La articulación: Los 3 ejes en la Macro-región Sur . Pero Madre de Dios no es el único departamento mal articulado en un país con notables déficits de infraestructura descentralizada (aunque quizá el peor hasta el momento), ni el único que debiera poder beneficiarse de la interconexión con Brasil y la posibilidad de conformar un eje interoceánico entre Pacífico y Atlántico. Tampoco es claro que se deba beneficiar a un puerto por encima de otros, mientras que la diversidad de rutas permitirá competencia y especialización.

. Así, la carretera pavimentada directa entre Cusco y Madre de Dios habrá de tener un intenso uso turístico; además de ser la interconexión con otros departamentos muy pobres en el país como son Ayacucho y Apurímac para llegar al que se proyecta como el mejor puerto en el Sur peruano: San Nicolás de Marcona en Ica.

. Los otros ramales comparten buena parte de los tramos entre Brasil y el Perú a través del departamento de Puno, pero se dividen para pasar uno por Arequipa, la ciudad más grande del Perú y que cuenta con una infraestructura de producción industrial importante, hasta el puerto de Matarani, y el otro eje pasa por el departamento de Moquegua, importante centro minero y de producción agropecuaria, hasta el puerto de Ilo, muy cerca de del Departamento de Tacna limítrofe con Chile en la costa Sur peruana.

. Así, el proyecto de la Carretera Interoceánica logrará una mejor articulación y ampliar la cantidad de departamentos beneficiarios, abarcando a 9 departamentos del Sur del Perú: Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, con una población total estimada para 2005 de 6.09 millones de habitantes.

El potencial comercial: Mercado regional

. Por el lado del Brasil, tomando en cuenta los estados de Amazonas, Acre, Rondonia y Matto Grosso que serían los de influencia directa, se tiene una población proyectada de aproximadamente 8 millones de habitantes para el 2010 y de 8,8 millones para el 2020. Calculando un consumo mínimo promedio de US$2 por habitante día, se obtiene una cifra anual de demanda de bienes de consumo superior a los US$ 6.000 millones y que en gran parte no puede ser producida en la zona. Ya dependerá de los empresarios peruanos si logran captar una porción de ese mercado del 2%, 5%, 10% o más.

PROYECCCIÓN POBLACIONAL EN EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO (habitantes)

Región Nor Oeste Año 2000 Año 2020 Año 2029

Estado

Amazonas 2.813.085 3.391.039 4.035.336

Estado Acre 557.266 671.758 799.391

Estado

Rondonia 1.377.790 1.660.859 1.976.422

Región Centro

Oeste

Estado Matto

Grosso 2.502.260 3.016.355 3.589.462

TOTAL 7.250.401 8.740.011 10.400.613

.Prompex elaboró una lista de productos peruanos con mayor demanda en Acre, Rondonia y Matto Groso, entre los que destacan aceitunas y aceite, ajos y cebollas, anís. Orégano, pimientos y espárragos, papa, hortalizas y ciertos tipos de frejoles, hortalizas y tomate procesado, frutas (manzanas, uvas, fresas), leche, cereales, pisco, licores, cerveza, plásticos, textiles, pescados congelados o en conserva y diversos materiales de construcción principalmente.

. Existe una verdadera oportunidad de ocupar comercialmente un territorio fronterizo poco poblado con dos naciones adicionales, Brasil y Bolivia (región de Cobija – Pando), consolidando diversos intereses peruanos en esa zona de influencia. Pero la producción a exportar no provendrá exclusivamente de Madre de Dios, sino de los departamentos aledaños con diferentes potenciales económicos.

El desarrollo socioeconómico esperado

. En cambio, las rutas de acceso eficiente permitirán sacar producción especializada de esas zonas. Se ha propuesto como desarrollo agrícola de Madre de Dios cultivos de tipo tropical como plátano, piña. Papaya y melón, a los que se sumaría el cultivo industrial de la caña de azúcar para la elaboración de etanol, principalmente. Con esto se buscaría utilizar y ampliar el área agrícola

utilizar y ampliar el área agrícola que como máximo podría llegar a unas 200.000 has. Para cultivos en limpio del total de 8,5 millones que dispone el departamento. Hay que destacar que Madre de Dios tiene una importante producción de castañas, las cuales crecen de manera silvestre en la zona ,(1 millón de has. Están destinadas a la protección y producción de castaña). También se ha detectado 250.000 has. De tierras aptas para pastos que permitirían el desarrollo de actividades ganaderas. En general podría ser que se haya sobre estimado la contribución de estas actividades relativamente tradicionales, frente a otras que surgirán a futuro.

. Muy importante es el potencial forestal de Madre de Dios, donde existen 2,5 millones de has. Clasificadas como bosque de producción forestal permanente, de los que 1,3 millones de has. Ya han sido otorgadas en concesión. Por el momento, dadas las limitaciones de infraestructura y la distancia al mercado para su comercialización, aunque está creciendo la extracción, Madre de Dios es considerada como una reserva de bosque de maderas de mayor valor comercial. Se podría, con un tiempo de rotación de 40 años, obtener 1.9 millones de metros cúbicos anualmente (30 m3 por 64.600 has. Año).

. Como comparación, Chile, con un agresivo manejo forestal pero sin contar prácticamente con bosques naturales, exporta anualmente unos US$ 2.500 millones de dólares en productos forestales (madera, papel,, celulosa). El Perú, que proyecta exportar US$ 150 millones al año 2005, debería fijarse una meta similar a la de nuestro vecino del Sur dada la gran diversidad de riqueza forestal y diversas zonas posibles para su desarrollo.

. La otra gran actividad productiva que se viene desarrollando en Madre de Dios es la del ecoturismo y en la que el Perú tiene importantes ventajas. En la Macro-región Sur existen 4,19 millones de has. de áreas naturales protegidas, que suman el 25,6% del total de áreas protegidas en el país (16,38 millones de has). Ello incluye desde el Santuario Histórico de Machu Picchu en el Cusco y zonas también atractivas en Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Moquegua.

ÁREAS PROTEGIDAS PARA USO DE ECOTURISMO

LOCALIZADAS EN LA MACRO REGIÓN SUR

CATEGORÍA NOMBRE UBICACIÓN POLÍTICA

Parque Nacional Manu Madre de Dios – Cusco

Parque Nacional Bahuaja Sonene Madre de Dios – Puno

Santuario Nacional Lagunas de Mejía Arequipa

Santuario Nacional Ampay Apurímac

Santuario Histórico Machu Picchu Cusco

Reserva Nacional Pampas Galeras Ayacucho

Reserva Nacional Titicaca Puno

Reserva Nacional Salinas – Aguada Blanca Arequipa – Moquegua

Reserva Nacional Tambopata Madre de Dios

Zona Reservada Amarakaeri Madre de Dios – Cusco

Zona Reservada Aymara Lupaca Puno

Valle Del Colca Arequipa

Valle De Cotahuasi Arequipa

. Este es un segmento de rápido crecimiento en el sector turismo y si bien no sólo depende de los turistas brasileños, las mejores vías de comunicación pueden potenciar de diversas formas esta actividad. La proyección realizada señala que de poco más de 10.000 turistas, el flujo anual se incrementaría a 145.000 visitantes.

Los tramos concesionados y plazos estipulados

La adjudicación de la buena pro de los tres tramos iniciales del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil se realizó el 23 de junio en el puerto de Ilo.

. El tramo 2 que unirá Inambari (región Madre de Dios) con Urcos (región Cusco) se adjudicó al Consorcio Concesionario Interoceánica Urcos – Inambari, integrado por las empresas constructora Norberto Odebrecht; Graña y Montero; J.J. Camet; Ingenieros y Contratistas Generales.

Este tramo permitirá llegar al puerto de San Juan de Marcona pasando por la ciudad de Cusco, Abancay y Puquio (Ayacucho).

En este caso el monto del PAO ( Pago anual por obras) será de US$ 31,86 millones. En tanto que el PAMO (Pago por mantenimiento de obras) asciende a 4,76 millones.

. El tramo 3 que cubre la ruta de Iñapari (frontera con Brasi) a Inambari (en el departamento de Madre de Dios) que establece el asfaltado de 300 kilómetros, se adjudicó al Consorcio Concesionario Interoceánica Inambari – Iñapari, integrado por las empresas Norberto Odebrecht; Graña Montero; J.J. Camet; Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. En este tramo el PAO es de US$ 40.68 millones, mientras que el PAMO es de US$ 5.96 millones.

El tramo 4 que une la vía Inambari – Azángaro (llega a Puno) se adjudicó a Consorcio Intersur, conformado por las empresas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Upac, Súper Concreto y Málaga Hermanos.

Este tramo permitirá llegar al puerto de Ilo pasando por Juliaca, Puno y Moquegua; y por otra vía al puerto de Matarani pasando por Juliaca y Arequipa.

En este caso el PAO asciende a US$ 25,44 millones, mientras que el PAMO será de US$ 4,68 millones.

Económicas

– .Se promueve el aprovechamiento sostenible de recursos, el aumento de la producción y la productividad y competitividad de diferentes zonas.

– . permite desarrollar económicamente una región maderera y con tierras aptas para la agricultura y ganadería.

.Hace posible la venta de productos peruanos manufacturados, industriales, materias primas y alimentos al Estado de Acre y otros estados brasileños cercanos, así como a parte de Bolivia.

. Permite mejorar el flujo de turistas brasileños al Perú ya no solo por vía aérea sino por vía terrestre. También el número de visitantes nacionales a la región sur del Perú por vía terrestre.

. Mejora los ingresos de los puertos peruanos con carga del Brasil o hacia el Brasil debido al aumento de los flujos comerciales.

. Se crean nuevos servicios en las zonas de influencia de las vías: hoteles, restoranes, gasolineras, talleres, etc.

. La construcción y mantenimiento de la vía generarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

Sociales

. Se da una oportunidad de desarrollo a miles de peruanos, haciendo posible la

mejora de los servicios de salud y educación.

. Se posibilita una interconexión rápida, segura, cómoda y a precios competiti

vos.

. Se promueve una integración social del país, rompiendo la barrera entre peruanos costeños, andinos y selvátic0s.

. Los beneficios de la vía interoceánica se dan principalmente en la macro región sur (31.9% del territorio nacional), que cuenta con el mayor índice de pobreza del país. Esto involucra a una población de más de 5 millones de personas (también se benefician los departamentos de Ayacucho y Apurímac).

El Costo de no hacer la Carretera Interoceánica:

La falta de institucionalidad

De Estado:

. El Estado no tendrá presencia efectiva en una extensa región del país.

. No se avanzará con la formalización del país tanto en el control de actividades ilícitas como del cuidado del ambiente.

. Parte importante del Perú carecerá de medios de comunicación terrestre.

Geopolíticas:

. El sur oriente peruano será vulnerable ya que los espacios vacíos o no comunicados tienden a llenarse o unirse a otro espacio.

. El Perú perderá una oportunidad brillante de conectarse con el mayor mercado de Sudamérica y consolidar un puerto peruano como el líder sudamericano en el Pacífico.

Económicas:

. El Perú perderá la oportunidad de exportar sus productos por vía terrestre al

Brasil.

. Se perderá la posibilidad de contar con miles de puestos de trabajos directos e indirectos.

. Se perderán posibilidades de desarrollo turístico interno y externo.

Sociales:

. Más de un tercio del país continuará disgregado.

. Será más difícil acabar con la pobreza y pobreza extrema en la macro región sur.

A continuación, se detallan algunos de los aspectos más relevantes del estudio de factibilidad elaborado por el MTC:

EVALUACIÓN ECONÓMICA POR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

En la cuantificación de los beneficios por este Proyecto de la Carretera Bioceánica Iñapari – Puerto del Pacífico, hemos medido los beneficios derivados del incremento de las actividades de producción, a lo largo de toda la carretera en sus tres alternativas, pero sólo por el efecto proveniente de las nuevas inversiones viales.

Es así que basado en el análisis efectuado en el capítulo II del estudio Socio Económico (Tomo II) se ha considerado:

. Producción agrícola regional exportable a Brasil vía el eje bioceánico. Cuadro N° 1.1.

. Incremento de la producción forestal (2008) en Madre de Dios. Cuadro N° 1.2.

. Producción de cemento regional exportado a Brasil. Cuadro N° 1.3.

. Nuevo flujo turístico receptivo proveniente de la Interoceánica Bioceánica.

Cuadro N° 1.4.

. Excedente productor de ampliación de frontera agrícola y pecuaria en el eje carretero Iñapari – Santa Rosa en la Región Madre de Dios.

Cuadros N° 1.5 y 1.6.

El excedente del productor en el área de influencia del proyecto, considera el ingreso neto, vale decir, el valor venta de la producción (sin impuestos), menos el costo de producción.

En los anexos que acompañan el análisis de los excedentes N° 1.1.1 al N° 1.1.8, se ha tomado como fuente el capítulo IV, actividad agropecuaria para la oferta exportable: aceituna, ajo, cebolla, papa, espárrago, tarwi, quinua y vid (uva de mesa).

En la producción exportable de cemento se la tomado el capítulo V otras actividades económicas. Los volúmenes de exportación de cemento al Brasil y norte de Bolivia, y vía Puente Iñapari – Puerto Asís.

La producción incrementada de madera vía las concesiones en Madre de Dios, se ha tomado del capítulo II – 3 La Actividad del Ecoturismo.

Finalmente, el excedente del productor por la ampliación de frontera agrícola – pecuaria en el eje carretero Iñapari – Santa Rosa, en la Región Madre de Dios, considera el Informe Edafológico (capítulo 4.9) del estudio socioeconómico, que considera un potencial de tierra agrícolas y pastos de 2.340, 435 Has., el 15.82% del territorio regional, de las cuales 912,827 tienen aptitud agrícola.

De este total y considerando el eje Iñapari – Santa Rosa con 370.4 km. toda el área relativamente plana se ha tomado como margen promedio de 5 Km. a cada lado de la vía, favorecido directamente para la actividad agropecuaria.

Es así que 370,400 hectáreas del potencial de 1.340,437 de la región, se ha evaluado para actividad agrícola el 50% del área y pecuaria el otro 50%. No se ha considerado la acuicultura, a pesar de su gran potencial económico, por ser una actividad aun en fase experimental, pero con gran futuro económico.

Los productos con potencial productivo son aquellos con mercado evidente (local y exportable) y aptos para los suelos y clima regional en el que se ha incluido:

. Caña de azúcar, azúcar y etanol (biocombustibles).

. Soya, el Perú tiene un déficit casi total en aceite vegetal e insumo pecuario.

. Cítricos, con demanda nacional y exportable (en jugos y natural).

. Maíz amiláceo duro, para la producción avícola y pecuaria, el país es neto

Importador.

. Arroz, consumo regional, el país es deficitario, además que el arroz debe

dejar la costa por excesivo consumo de agua y salinización de las tierras.

. Piña y papaya de gran demanda interna y con viabilidad exportable (piña).

En el sector pecuario sólo se ha considerado la producción de carne, aun cuando se estima la crianza de vacunos doble propósito: carne y leche.

En el cuadro N° 1.7 del Estudio de Evaluación Económica (Tomo XVI A), se resumen los beneficios netos para el periodo 2009 – 2029 van en US$ millones:

Año US$

2009: 95’004

2019: 209’148

2029: 251’669

Estos beneficios medidos contra la inversión de US$ 844.563.6 a incurrirse en el periodo 2005 – 2008 para la implementación de la Carretera Bioceánica, arroja un TIR (cuadro N° 1.8) de 16%, y un valor actual neto para una tasa de descuento de 14% de US$ 366.000.

APORTE DEL PROYECTO AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL

En el cuadro N° 1.10 se muestra el valor bruto de la producción que genera el conjunto de actividades que se proyectan ampliarlas en su producción, como consecuencia de la implementación de la Carretera de Interconexión Vial Sur, cuyos resultados de las proyecciones asumidas arrojan cifras significativas, que en forma resumida se muestra a continuación para los siguientes años:

Año: US$

2009 239’408

2019 471’890

2029 573’052

Si consideramos que al 2004 el PBI es del orden de los 64 mil millones de dólares, el impacto que tendrá el incremento de la producción de bienes y servicios en la macro región sur, por efecto del proyecto carretero bioceánico, es significativo.

Al medir, en el cuadro 1.10, el crecimiento de la producción, proyectado al 2029, sólo se ha considerado bienes y servicios viables al momento y sobre bases bastante conservadoras.

Es así que, citando a manera de ejemplo, en el caso de la producción agrícola exportable al Brasil, la vid como uva de mesa sólo representa la producción de 30 has, conociendo que la producción agrícola a

incrementarse por nuevas áreas a incorporarse y mayor productividad, fácilmente puedes decuplicar dichos volúmenes exportables.

En el caso de la producción forestal, sólo se ha tomado las actuales concesiones otorgadas que representan la mitad del área explotable en la región Madre de Dios y a un ritmo de explotación por hectárea, equivalente a un tercio de su potencial; no se ha considerado el mayor valor agregado por madera certificada, que es la tendencia actual, ni la transformación primaria de madera aserrada en bienes muebles o de industrias de la construcción, que es la forma de exportar principal al mercado USA o Canadá.

La producción agrícola y pecuaria en la región Madre de Dios, sólo se estima sobre una base primaria en el eje carretero (5Km) cuando el potencial agropecuario considerando el estudio edafológico, el área explotable es tres veces superior. No se incluye el potencial de la acuicultura (paiche, paco, gamitana, etc.).

En el turismo, sólo se ha considerado un incremento regional como efecto de corredor vial a las zonas tradicionales de Cisco y Puno; sin embargo, el potencial del turismo como ecoturismo hacia las reservas naturales y el turismo aventura, propios de la zona, representan la nueva corriente de mayor desarrollo en el mundo.

Todo el potencial de desarrollo antes citado, en la macro región sur, está disponible a ser llevado, basada en un plan estratégico regional y que debería ser puesto en marcha, cuyos resultados sobre la economía regional y nacional medidos en términos de contribución al PBI nacional estarían en el rubro de crecimiento del 1 al 2% nacional.

EVALUACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL

Para tener una evaluación integral, que sume los beneficios directos del proyecto carretero bioceánico sin duplicar los ingresos, hemos considerado:

. Incremento en la producción, (excedente del productor) a precios y costos

explanta, los cuales son posibilitados por el proyecto carretero y sin incluir los

Beneficios derivados de la actividad del transporte.

. Beneficios generados por las actividades del transporte, como reducción de

los costos operativos de los vehículos existentes, beneficios costos operativos

del tráfico generado.

Incorporando los beneficios y costos económicos se ha procedido a calcular el

flujo de caja para el periodo 2004 – 2029. Según el cuadro N° 01, los

resultados de la evaluación económica son:

VAN US$ 1,221.52 Millones

TIR 24.7%

Tasa Económica de descuento 14%”

EVALUACIÓN ECONÓMICA TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS

Beneficios

Año Sistema de transporte Excedente del Producto Total beneficios Costo Inversión Flujo Neto

2004: 5.262 -5.252

2005: 48.293 -48.293

2006: 177.875 -177.875

2007: 180.362 -180.362

2008: 322.475 -322.475

2009: 50.614 95.009 145.623 7.624 137.999

2010: 59.992 125.117 185.109 7.350 117.759

2011: 71.554 169.129 240.683 7.250 233.433

2012: 84.799 184.115 268.914 7.250 261.664

2013: 97.351 186.402 283.753 8.486 275.267

2014: 122.436 192.590 315.026 7.563 307.463

2015: 128.928 196.178 325.106 9.620 315.486

2016: 147.324 199.064 346.388 10.091 336.297

2017: 164.226 201.903 366.129 8.688 357.441

2018: 183.888 205.220 389.108 8.688 380.420

2019: 209.148 209.148 209.148

2020: 211.577 211.557 211.577

2021: 215.415 215.415 215.415

2022: 219.157 219.157 219.157

2023: 222.886 222.886 222.886

2024: 226.938 226.938 226.938

2025: 231.439 231.439 231.439

2026: 235.546 235.546 235.546

2027 239.863 239.863 239.863

2028: 244.146 244.146 244.146

2029: 251.669 251.669 251.669