CARRETERA INTEROCEÁNICA UNA APUESTA POR EL FUTURO

Para abundar más en detalles de lo que significaba la construcción de esta gran obra que uniría Perú y Brasil, ponemos en conocimiento de los lectores “Las razones para hacer la carretera Interoceánica” publicado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSIÓN, en un texto de 22 páginas, con fecha: Agosto del 2005.

Por lo extenso del tema les estaremos ofreciendo diariamente esta publicación dividida en cuatro o cinco partes hasta completar esta exposición de motivos.

Primera parte:

El proceso de promoción de la inversión privada hacia la Carretera Interoceánica o Corredor Vial Interoceánico Sur Perú – Brasil tuvo un notable avance el 25 de junio de 2005 pasado en Ilo, con la concesión a consorcios operadores privados de 3 tramos a ser asfaltados. Tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como Preinversión y los diversos Gobiernos Regionales y Locales han considerado sus esfuerzos para hacer posible esta realidad. Además, este exitoso proceso ha contado con el apoyo de diversas entidades multilaterales y de países amigos.

Como ProInversión, queremos destacar el rol que cumplirán los operadores privados en la construcción y mantenimiento de la obra.

El hecho de contar con un contrato de largo plazo donde se estipulan las características y condiciones que se deben cumplir entre las partes, asegura la calidad de los servicios que prestará esta vía en el tiempo.

No se trata de construir una obra, sino de garantizar que ésta multiplicará las oportunidades de desarrollo de los diversos territorios involucrados. La Carretera Interoceánica es una importante inversión que debe permanecer en el tiempo y se hará con la calidad de construcción adecuada para el difícil clima amazónico.

Esta concesión constituye un típico proyecto de Asociación Público Privada o APP.

Son proyectos que al menos inicialmente no resultan rentables financieramente, pero con un alto impacto social, por lo que se requiere que el Estado cubra parte de la inversión y costos de la operación. No se trata necesariamente de un costo permanente para la caja fiscal, dado que de consolidarse centros de producción dinámicos y mayores flujos de tránsito, el monto total del peaje por el uso de vía se elevaría y se minimizarían los pagos anuales asegurados por el Estado.

El Perú no puede quedarse atrás en formar parte de los Ejes de Integración y Desarrollo Sudamericanos, nuestro continente ha apostado por la integración física, económica y social. La ubicación geográfica del Perú al centro de Sudamérica y con costas en el Océano Pacífico nos da una importancia vital para esa integración que traerá progreso y desarrollo.

Segunda parte:

A continuación se presentan las múltiples consideraciones que fueron tomadas en cuenta para dar prioridad a esta importante obra, anhelo del Sur Peruano durante décadas, que no solo articula mejor 9 departamentos, sino que posibilita la unión física de regiones muy extensas del Perú actualmente desconectadas del resto del país, Brasil e incluso parte de Bolivia.

RAZONES PARA HACER LA CARRETERA INTEROCEÁNICA

1. De Estado: El futuro

. La vialidad tiene una enorme trascendencia como eje propulsor de las naciones. Con la Carretera Interoceánica en el lado peruano no sólo se articulan mejor 9 departamentos del Perú, sino que se unen físicamente regiones muy extensas de dos países, Perú y Brasil (e incluso parte de Bolivia), y se sientan las bases para una comunicación entre multiplicidad de territorios desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico.

. Los límites fronterizos no deben ya implicar barreras al bienestar de los pueblos asentados en zonas alejadas de los centros de poder de cada país, sino que se les debe asegurar condiciones de infraestructura a partir de las cuales la propia iniciativa de los ciudadanos y entidades locales logrará su máximo desarrollo socioeconómico.

. En Brasilia el 1 de noviembre del 2000, los presidentes de los países sudamericanos suscribieron el denominado convenio IIRSA referido al “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional de América Latina”. Este plan considera 9 grandes ejes viales de integración y desarrollo en los que participa el Perú en cuatro: Eje Andino, Eje Interoceánico, Eje del Amazonas y Eje Perú – Brasil – Bolivia.

. La discusión se centra en la calidad de la infraestructura, en su costo de construcción, operación y mantenimiento, y especialmente en su capacidad de generar procesos acumulativos de inversión y desarrollo, para lo cual es importante que el diseño del proyecto corresponda con la importancia que política y estratégicamente se le ha otorgado, y esta iniciativa es parte de un esfuerzo continental por crear regiones cada vez mejor integradas entre si y con el mundo. Se puede estimar y proyectar los beneficios de una obra de esta magnitud, pero sin duda la propia iniciativa individual o social de los habitantes de cada pueblo puede dar sustantivas sorpresas. Siempre existe un gran riesgo en proyectar el futuro cuando un cambio sustantivo de las condiciones básicas está ad portas.

. Pero además existe una competencia en la que concentrar flujos de mercaderías en eficientes centros logísticos nacionales determinará cuál será, por ejemplo, el principal puerto en el Pacífico Sudamericano. En el Perú tenemos varios aspirantes, pero también hay importantes proyectos en Ecuador y en Chile (Tocopilla).

Geopolíticas: La Inclusión

. El Estado tiene la obligación de ocupar, proteger y asegurar el desarrollo sostenible del territorio nacional. La historia nos enseña el precio a pagar por mantener territorios sin la presencia del Estado. Ello lleva tanto a problemas de daño al ambiente, extrema informalidad, narcotráfico y terrorismo, e incluso a poner en riesgo las fronteras.

. Si bien las fronteras están ahora claramente definidas y con el Brasil el Perú tiene frontera con dos de sus estados: Amazonas, el de mayor extensión del Brasil y más grande que nuestro país, y Acre, donde se conecta la carretera Interoceánica del lado peruano; cabe recordar por ejemplo que el actual Estado de Acre fue territorio boliviano hasta 1903, cuando pasó a formar parte del Brasil. Esto se debió a la débil presencia de Bolivia en ese territorio lo que permitió que caucheros brasileños provenientes del nordeste lo colonizaran.

. El Estado no puede permitir que decenas de miles de peruanos vivan semi aislados en extensos territorios por no poder conectarse de manera eficiente con el resto del territorio nacional. Tal es el caso de Madre de Dios, donde cerca de 108 mil habitantes disponen de un territorio de 85.300 kh2 o 8’530.000 has. (el tercero más grande en el país, tras Loreto y Ucayali también departamentos amazónicos). Si bien se reconoce que parte de este territorio incluye frágiles ecosistemas y algunos han sido declarados áreas naturales protegidas (como Manu, Bahuahua Sonene, Tambopata y Amarakaeri), las amplias zonas restantes.