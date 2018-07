CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE LIMA RENZO REGGIARDO ES DENUNCIADO POR ESTAFA

El político dijo que su honestidad está “probada”

“Renzo Reggiardo ya es hora de que me des la cara y me pagues lo que me debes por conseguirte los inversionistas para tu empresa. Me cansé de ser educado contigo, de esperar al menos una llamada, de que honres tu palabra como lo dijiste en el Hornero de la Molina cuando nos reunimos”, señaló el intérprete.

El político Reggiardo respondió que “al liderar todas las encuestas es el blanco de ataques infundados y mal intencionados” refiriéndose a las acusaciones de Strauss. Asimismo afirmó que su honestidad está “probada” y que “la justicia hará su trabajo”.