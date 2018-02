BECERRIL ….TIENE RAZÓN: NO PIENZA

El congresista kenjista Bienvenido Ramírez, quien junto a otros nueve parlamentarios dejó la bancada FP que controla Keiko Fujimori, acusó a este grupo de apoyar los nuevos pedidos de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuckzynski, porque pretenden que el ex mandatario Alberto Fujimori, sea llevado de nuevo tras las rejas.

No cabe la menor duda que el trasfondo de la vacancia es el indulto y no los actos de corrupción que repudiamos. Igualmente acuso a la izquierda coludida con otros congresistas para ver de nuevo al ex presidente Alberto Fujimori otra ves preso.

En el fondo esa es la verdad, que se pretende que se deje sin efecto el indulto dictado por el Jefe de Estado.

Señor Congresista BECERRIL, a Ud. lo conocemos no porque haya hecho leyes, o porque haya desencarpetado las que están archivadas desde hace años, sino porque solo quiere desestabilizar al país, haciendo acusaciones temerarias, cuando en política se hace este tipo de acusaciones, se pone las “pruebas” y el Poder Judicial se encargará de meter presos a quien delinque, no Ud.