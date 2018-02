BECERRIL ESTÁ SEGURO QUE PRESIDENTE KUCZYNSKI TERMINARÁ PRESO

El congresista Héctor Becerril (FP) en una de sus tantas intervenciones manifestó en forma amenazante,que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, “pronto lamentará no haber renunciado, porque los corruptos terminan en la cárcel”, agregó también que “está clarísimo que no gobierna ni quiere hacerlo, y que lo único que lo mantiene en el poder es su afán desmedido por seguir haciendo negocios con la corrupción”.

Sería bueno hacerle recordar a Becerril, que no ha sido elegido para quitar o poner presidentes, para eso está la justicia, recordemos que cuando quisieron vacar a PPK, y fue salvado por Kenji Fujimori, le dijo a este que estaba en contubernios sucios con su padre, creemos que el no tiene autoridad para opinar nada, ¿Por qué no se pone a trabajar?.