BCR ¿CUÁLES SON LAS MONEDAS QUE DEJARON DE CIRCULAR?

Todavía puede cambiar sus monedas de colección de baja denominación debe saber que una dejó de estar en circulación en el mercado; si tiene muchas de ellas, deberá agruparlas y canjearlas en cualquier banco. Abraham de la Melena, funcionario del Banco Central de Reserva (BCR), precisó que hoy lo que está en circulación son monedas desde cinco céntimos (S/ 0.05) hasta cinco soles (S/ 5.00).

Asimismo Las monedas de un céntimo ya no tienen curso legal. Sin embargo, si se tienen esas monedas se pueden canjear en múltiplos de cinco en cualquier entidad del sistema financiero. Tienen valor pero no las podemos usar para pagar, precisó.

¿Cuánto deben cobrarle si la cuenta es, por ejemplo, S/ 9.92 o S/ 9.99? Según de la Melena, se debe aplicar un redondeo a favor del consumidor, “siempre que el pago sea en efectivo”. Es decir, el monto que le cobrarán en el primer caso será de S/ 9.90 o S/ 9.95.

Si el pago se realiza con tarjeta de débito o crédito le cobran el monto exacto de la compra, así termine en S/ 0.99.

Finalmente las monedas de un céntimo ya no tienen curso legal pero si puede ir al banco para realizar el cambio, no esperar que ya no tenga valor.

Marilyn Vargas Orellana