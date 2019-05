BARATA CONFIRMÓ ENTREGA DE 3 MILLONES DE DÓLARES A SUSANA VILLARÁN

En la ciudad brasileña Curitiva, continúan las declaraciones del exrepresentante de Odebrechet en el Perú, Jorge Barata, en el último día de su manifestación, ha confirmado la entrega de 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán cuando era alcaldesa de Lima.

Dicha cantidad fue entregada a José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Villarán, bajo el apelativo de “Budián”, (por un pescado brasileño cachetón), quien fue el encargado de la recepción del dinero, además como prueba de lo manifestado, Barata ofreció entregar los documentos que reconfirmarán su argumento, pero no fijó una fecha exacta.

Aseguró que US$ 1 millón se entregó en efectivo al exgerente municipal Castro y los otros US$ 2 millones se enviaron a Brasil para los pagos a los publicistas encargados de la tarea. Asimismo esta decisión de Barata por apoyar la campaña del “NO a la revocatoria”, fue por temor a posibles efectos no favorables hacia los intereses de la empresa brasileña y los contratos con la Municipalidad de Lima.

Según un testigo, Barata tenía otras tres razones como, el respaldo que recibió Villarán de parte de los medios de comunicación, compartía la misma línea política de Ollanta Humala, además se decía que podría ser la próxima presidenta del Perú y el deseo de Odebrecht por quedarse 30 años con las rutas de Lima.

