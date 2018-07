AUDIOS REVELAN ARREGLOS ENTRE JUECES Y MIEMBROS DEL CNM

Este fin de semana, el portal de noticias IDL Reporteros, presentó audios de conversaciones entre magistrados del Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se revela la presunta comisión de tráfico de influencias.

Según la información propalada por IDL, se negocian los exámenes de nombramiento de jueces y fiscales, sentencias, así como la colocación de puestos y algunas reuniones con personajes importantes. En uno de los audios protagonizado por César Hinostroza, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, se menciona al presidente de la República, Martín Vizcarra, ya que le promete a un ex juez, una reunión con el mandatario. Tras la difusión de este audio, el Jefe de Estado se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó enérgicamente el uso de su nombre. Asimismo pidió al Ministerio Público que realice la investigación correspondiente del caso. “Rechazo totalmente que se use mi nombre sin ningún sustento ni justificación, situación que condeno enérgicamente y pido la investigación respectiva del Ministerio Público y sanción para los responsables”, publicó el presidente Vizcarra en su cuenta de Twitter.

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, dijo a los periodistas que abrirá una investigación contra todos los implicados y que la reputación y la honra del CNM y del Poder Judicial es intachable, pero después de esta confirmación ya no podemos creer en ninguna de estas dos instituciones.

Este destape, difundido por IDL Reporteros, nos da la respuesta a las miles de preguntas que nos hacemos los peruanos de bien, sobre que pasa cuando a los feminicidas, criminales y otros, los dejan libres o los sentencian con cárcel por poco tiempo.

¿Qué es lo que quieren?, ¿que le baje la pena o que lo declaren inocente?”.

Se escucha en el audio hablando con otra persona que aun no sido identificada, quien pedía rebaja de la pena para un violador de una niña de 11 años, “quieres que le baje la condena o que lo absuelvan”.

Se supone que no será el Presidente del CNM, quien juzgue a los infractores porque “otorongo no come otorongo”.

Lo que se merece el juez César Hinostroza y sus cómplices, es la revocación, la vacancia y la cárcel.