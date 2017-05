ASESINO SILENCIOSO LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

En el Perú, como en muchas ciudades grandes y convulsionadas, ya sea por el ritmo de vida y las preocupaciones por llevar un nivel socioeconómico solvente, hay enfermedades que de manera muy sigilosa se van cocinando por dentro de nuestro organismo, podemos definir a la presión arterial como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ya que esta presión permite que la sangre, circule por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y nutrientes para su funcionamiento, a diferencia de la hipertensión arterial, que es una enfermedad crónica que consiste en el incremento constante de la presión sobre las arteria Es por eso, que cada 17 de mayo se celebra el día mundial de la hipertensión arterial, ya que es considerada un factor de riesgo que puede afectar a diferentes órganos tales como el corazón, vasos, riñón, arterias y otros, la organización mundial para la salud ( OMS ) ha catalogado a esta afección como una de las más silenciosas, según la encuesta demográfica y de salud familiar del año 2014 ( ENDES ) indica que el 14,6 % de las personas de 15 años tienen presión arterial elevada siendo más frecuente en hombres (18,5%) que en mujeres (11,3 %) ya que solo el 10.3 % de estos fueron diagnosticados por un médico ya que el 60,3 % diagnosticados reciben tratamiento, en el Perú uno de cada tres persona no sabe que tiene presión alta, en el Perú no tenemos una cultura preventiva sobre estas enfermedades, porque los malos vicios y hábitos y una alimentación copiosa basada en grasas y mucha condimentos, incrementa más las posibilidades que las cifras aumenten, se tejen muchas teorías sobre la enfermedad muchos dicen que hay una gran posibilidad que sea hereditaria, pero lo que no se dice pero es cierto es que el excesivo consumo de alcohol y del tabaco aselaran más las posibilidades de ser hipertenso y si a esto le incrementamos una mala alimentación nos conlleva a tener esta enfermedad, este mal es la causante directa de casi 9,4 millones de muertos por año cerca del 13 % del total mundial según datos de la organización mundial para la salud ( OMS) un informe de la revista HIPERTENSION de la universidad de Osaka (JAPON ) han desarrollado un vacuna para la hipertensión sin necesidad de fármacos, los investigadores basaron su estudio en una molécula del ADN que actúa sobre la Angiotensina II, una hormona que eleva la presión arterial al provocar el estrechamiento de los vasos sanguíneos, si los resultados son positivos la vacuna sustituiría a las pastillas que cada paciente toma a diario para evitar el engrosamiento de las arterias .