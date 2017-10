ARTESANÍAS PERUANAS SERÁN EXHIBIDAS EN MERCADOS INTERNACIONALES

Por: Johan Peter Ynga Palomino

La feria comercial más grande del mundo, la Messe de Frankfurt, abrió una oficina en el Perú brindando la oportunidad de mostrar todo el arte que tiene el país ante el mundo. Con sede principal en Alemania, esta feria empezó como un pequeño mercado en la Edad Media hace 800 años y ahora se ha convertido en la Constantinopla del siglo XXI siendo en la actualidad el encuentro anual más importante para casi 1,2 millones de visitantes y más de 50 mil expositores a nivel mundial, estando artesanos peruanos.

Hasta el momento ya se han presentado trabajos cerámicos de Chulucanas y Catacaos, finos bordados de Ayacucho, mantas coloridas del Cusco y chompas hechas con pelo de alpaca bebé. Dichos productos han generado acuerdos comerciales provenientes de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Nueva Zelanda, los cuales representan el 25% de nuestras exportaciones al año. Todo ello genera expectativas de recuperación entre comerciantes nacionales debido las caídas económicas que se tuvieron en años pasados.

Sin embargo, pese al optimismo de nuestros artesanos, las exportaciones de sus trabajos aún están por debajo de lo esperado. Según la Sunat, durante el 2012 las cifras llegaban a los US$ 69 millones 515 mil en cambio el año pasado estas cantidades decayeron a US$ 41 millones 111 mil. Peor aún para este año debido a las consecuencias dejadas por el Niño Costero, pues se espera finalizar la etapa con tan sólo US$ 40 millones.

El presidente del Comité de Artesanía de la Asociación de Exportadores (ADEX), Orlando Vásquez, indicó que en anteriores exposiciones de la Feria de Frankfurt, el Perú envió a 25 representantes mientras que este año sólo llegaron a estar 10 empresas. Para el 2018, se aumentará la cantidad de expositores teniendo 12 tiendas peruanas que se encargarán de ofrecer nuestros productos a clientes de todo el mundo. Además manifestó que el sector artesanal tiene mucho potencial para desarrollarse y que su meta fija puede llegar hasta los 200 millones de dólares al año en exportaciones.

La Messe de Frankfurt, inauguró una oficina de representación en el Perú con el interés de que nuestro país pueda exhibir y vender sus artesanías, siendo la segunda en Latinoamérica. La representante de la organización, Patricia Vega, señaló que el país está abriendo fronteras y que no tuvieron dudas en brindarnos la oportunidad de exportar las artesanías. Por otro, esta oficina ofrecerá capacitaciones gratuitas al empresariado peruano ofreciendo a su vez las facilidades para aquellos que viajen. La llegada de esta organización supone la pronta mejoría e incremento en las exportaciones de artesanías a nivel mundial.