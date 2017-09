APAFAS AFIRMAN QUE CLASES SON IRRECUPERABLES

Por: Johan Peter Ynga P.

El presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Apafas (CONFEAPAS), José Ramos Rojas, declaró que el anuncio de la ministra Marilú Martens sobre la recuperación de clases es inviable debido a la demora de las instituciones educativas en presentar sus proyectos de reanudación, sobre todo, en provincias. Se estima que hasta la fecha sólo 16 regiones del país ya han remitido sus proyectos, por ello, Ramos propuso que el MINEDU debería formular un documento de aplicación nacional en vez de seguir esperando.

Agregó que se tiene que agregar una hora más de clase de lunes a viernes y que los días sábados podría ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde excluyendo del proyecto toda actividad extra académica como aniversarios, fiestas patronales, para que tanto estudiantes como docentes puedan recuperar las clases perdidas. Estima que en la práctica los maestros podrán culminar este período el 30 de enero del siguiente año en lugar del 30 de diciembre como muchos de ellos afirman.

Además, según cifras oficiales del MINEDU unos cinco millones de escolares perdieron casi dos meses de clases en el interior del país a diferencia de Lima que sólo fue un mes de paralización de actividades. Antes que la huelga de maestros se tornara más crítica, las Apafas de diferentes unidades escolares enviaban cartas a la funcionaria Marilú Martens pidiendo que solucionara a la brevedad posible el problema de los docentes, sin embargo estos no fueron tomados en cuenta.

Advirtió que pese al anuncio de Pedro del Castillo sobre que los docentes no deben ser sancionados ni recibir descuentos luego de terminada la huelga, esta situación no va a cambiar, ya que sería un mal ejemplo para otros sectores del país. Por último, tanto la Confapas como la Confeapas coincidieron en que la ministra de Educación Marilú Martens debe abandonar el cargo porque no tuvo capacidad suficiente para controlar la huelga.