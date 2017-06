ANOREXIA O BULIMIA, TAMBIÉN SON DE HOMBRES

Por décadas la sociedad nos ha marcado pautas y cánones de belleza, con referente a los estereotipos y a la esbeltez de un cuerpo perfecto. Se consideró a la anorexia y bulimia como las típicas enfermedades de carácter femenino, pero en los últimos tiempos, su población crece y es masculina, con el propósito de alcanzar un físico perfecto muchos jóvenes y adolescentes se ven atrapados en este callejón sin salida, donde la publicidad y los nuevos cánones a seguir son el comienzo de un arrastre de problemas en cuanto a la alimentación, sabemos que la anorexia y bulimia son un desorden de tipo alimenticio que se genera por la poca y desordenada ingesta de alimentos y la devolución de los mismos a través de los vómitos, creando un patrón de conducta en el ser humano y adaptándolo a comer cada vez menos, creando una marcada delgadez y la afección de los principales órganos causando la desnutrición y la muerte.

En varones este tipo de conducta se da de manera sectorizada, por comer productos de determinadas marcas, un estudio realizado por el Britsth Medical Journal Open realizo a 39 jóvenes entre 16 y 25 años, con la finalidad de medir el impacto que causa en varones, arrojo que son ellos los que tardan más en reconocer los síntomas en comparación con la mujeres y por ende les lleva más tiempo en darse cuenta.

En el Perú no hay conciencia sobre este problema, que no distingue de edades ni credos, pero tampoco no hay políticas de prevención enfocadas a prevenir las consecuencias graves que conlleva ser anoréxico o bulímico, Diana Pacheco, Psicóloga y Coordinadora del Grupo de Autoayuda en Bulimia Y Anorexia (GABA PERU) indicó, que ha aumentado a 4 % es decir que el porcentajes del 8 % creció a 12 % los casos en lo que concierne a varones jóvenes es importante hay que destacar, el 40 %corresponden a factores genéticos y el 60 %se originan por causas socioculturales, como enfrentar esta enfermedad que de manera silenciosa causa la muerte.

Sandro Béjar