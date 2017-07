AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO JORGE CHÁVEZ SE HARÁ EN EL 2018

Ositran dio luz verde para la séptima modificación contraactual, falta lo principal que es la opinión técnica del MEF, la suscripciónde la adenda por el MTC y la aprobación del estudio de Impacto Ambiental por SENACE.

No está demás explicar el significado de “adenda” para que esta palabra no de origen a pésimos acuerdos entre las partes, saliendo perjudicado sobre todo el Perú. Cabe resaltar que las adendas no existían anteriormente, los investigadores dicen que aparecieron desde antes de los años 80, cuando se hizo presente la corrupción, y se hicieron famosas desde que los asaltantes peruanos tomaron nuestra patria como si fuera un botín y entregaban las carretas, los puentes y cuanto había por construir a las empresas brasileras que conocemos, refrendadas por las adendas, a cambio de jugosos pagos, esto es “tu me das la carretera para construirla y yo te pago….tanto”

Significado de Adenda

Qué es Adenda:

Una adenda es un apéndice con el cual se agrega información a un escrito, documento, contrato, libro o manual. La palabra, como tal, proviene del latín addenda, que significa ‘lo que ha de añadirse’, que a su vez viene del verbo addeĕre, que quiere decir ‘añadir’.

Así, pues, el término es principalmente utilizado en referencia a producciones escritas a las cuales, por una razón u otra, ha sido necesario adicionar modificaciones, correcciones o ampliaciones de lo contenido en el texto principal.

En este sentido, la adenda puede ser tanto una adición suplementaria como un apéndice del trabajo principal.

CONCLUSIÓN:

¿Por qué tiene que añadirse una “adenda” obligatoria -la cual se puede modificar- a todos los contratos, acaso no se puede redactar un contrato, en donde se estipulen los acuerdos elaborados técnicamente con presencia de los expertos y abogados para la parte legal?.