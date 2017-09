ALERTA SOBRE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS ALGUNOS SON MUY RIESGOSOS PARA LA SALUD

Especialistas examinaron 122 marcas de las más vendidas en Europa así como también los líquidos utilizados.

Expertos aseguran que este cigarrillo incita a los no consumidores a probarlos y sería muy riesgoso para su salud.

De acuerdo a los estudios realizados se descubrió que los líquidos usados en los cigarrillos electrónicos se han hallado al menos una sustancia que sería perjudicial para la salud.

Por otro lado se hizo una medición sobre los consumidores de cigarrillos electrónicos y su uso, que según afirman ayuda a los fumadores a abandonar este mal hábito, pero no se pudo confirmar eso detalle ya que no se sabe con exactitud si realmente ayuda en algo.

Sin embargo de todos los componentes del líquido para los cigarrillos electrónicos examinados por los expertos, dos fueron señalados por sus efectos nocivos para la salud, estos componente serian componentes químicos (el metilciclopentano y alfa ionona), que pueden causar una alergia, síntomas de asma y problemas para respirar si en caso son inhalados, este estudio se hizo en la Universidad de Creta (Grecia) por Constantine Vardavas.

Además advierte de que los fabricantes de cigarrillos electrónicos se dirigen también a los no fumadores “con diseños y sabores” que invitan al consumo a una mayor parte de la población, “incluidos los más jóvenes, y que conlleva el riesgo de (contraer) adicción a la nicotina de por vida”.

Los expertos no se ponen de acuerdo. La Organización Mundial de la Salud sugiere evitar este consumo, por no haber datos sólidos sobre sus efectos secundarios. “La OMS no dispone de pruebas científicas que confirmen la seguridad y eficacia del producto”, afirma la organización en un comunicado. “No puede aceptar sugerencias falsas de que aprueba o respalda el producto”. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo está en contra del cigarrillo electrónico. Sostiene que “su seguridad no ha sido demostrada, y menos aún su pretendida eficacia como instrumento de ayuda a las personas que quieren dejar de fumar”.

