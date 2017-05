ALEJANDRO TOLEDO DICE QUE DENUNCIARÁ A JORGE BARATA POR US$ 200 MILLONES

Ex mandatario Alejandro Toledo dijo que demandará a Jorge Barata por US$ 200 millones de la empresa brasileña por la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur, según lo comentó la periodista Patricia Janiot, lo que obedecería a las declaraciones que habría brindado en su contra.

“Jorge Barata, colaborador eficaz en la investigación que se sigue en nuestro país por el caso Odebrecht, lo va a tener que pagar muy caro, porque lo voy a enjuiciar por US$200 millones. Si logramos tener éxito, US$100 millones irán para la capacitación de los profesores de las zonas rurales del Perú de los países andinos, y otros US$100 para becas para los hijos de las zonas rurales pobres que terminen el colegio, para que puedan estudiar en la universidad en Perú o en el extranjero, detalló en diálogo con la agencia EFE”.

Asimismo, en otra entrevista, retó a Jorge Barata a ir a Estados Unidos y ratificar que le entregó una coima por la licitación de la obra de infraestructura en las fronteras de Perú y Brasil.

El líder de Perú Posible aseveró que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, encargado de las pesquisas por el Caso Odebrecht, ha formulado acusaciones en su contra influido por los actores políticos.

“El señor Hamilton Castro ha entrado a la politización de la justicia porque sin notificar a nadie, ni a mí, ni a mi abogado, sale a hacer una denuncia y pide una prisión preventiva sin saber por qué, dijo el líder de Perú Posible”.

De la misma forma indicó también que no se burla del Perú al no responder ante la justicia peruana. Sobre ello, indicó que no está condicionado a nadie y que es un hombre que defiende los valores democráticos.

Por eso tengo 17 años en una pelea con el señor Hugo Chávez y Nicolás Maduro, agregó tras señalar que las vinculaciones a Odebrecht han afectado sus conferencias en el mundo.

Marilyn Vargas Orellana