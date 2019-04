ALEJANDRO TOLEDO: “BARATA MIENTE UNA VEZ MÁS”

Después de conocer las declaraciones hechas por Jorge Barata, exfuncionario de la empresa Odebrecht en el Perú a los fiscales peruanos, a quienes aseguró que entregó 31 millones de dólares a Alejandro Toledo como sobornos para tener la licitación de la carretera Interoceánica Sur, el expresidente del Perú utilizó su cuenta de Facebook para desmentir dicho acto.

¡Barata miente una vez más!, cuando se le preguntó, ¿por qué no habló de esto hace 2 años?, respondió que no se acordaba ¿Qué conveniente, no?”, escribió el ex presidente en la red social.

También Toledo acusó a Josef Maiman, de mentir cuando explicó que el dinero que gastó con su familia provenía de la empresa brasileña Odebrecht.

¡Maiman miente a los fiscales!, está probado que mintió a los fiscales cuando les dijo que los 15 millones que gastó con su familia era dinero licito de negocios con Odebrecht.

¡Barata afirma que no le consta!

Barata: No me consta que Maiman entregó algún dinero al presidente Toledo, yo suponía que el dinero era para Toledo. Dice el post compartido de su Facebook

Ayer fue el segundo día de interrogación a Jorge Barata, y afirmó que 4 millones le entregó directamente al expresidente y 27 millones restantes se lo depositaban en las cuentas del empresario israelí Yosef Maiman. También dijo que después de dejar el cargo como presidente, Toledo le seguía exigendo con palabras de grueso calibre que le pague.

Karim Del Rosario