ALBERTO FUJIMORI Y KEIKO HABLAN DE UNIDAD

El ex mandatario Alberto Fujimori, habló en favo r de su hija Keiko, desde la clínica Centenario Peruano Japonesa, en donde permanece a pesar de existir un mandato judicial para que vuelva a la DIROES por sus delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción.

“Pensé que ya no podía sentir mas dolor, pero me equivoqué. No he sentido dolor mas grande, en toda mi vida que ver a mi hija detenida y llevada prisión”. Agregó: No existe ninguna razón para que la alejen de mis nietas de esta manera”; demandó también a las autoridades que investiguen a su hija “respetando su presunción de inocencia.