ALAN SE CORRE DE LA JUSTICIA PORQUE EN EL PERÚ NO HAY “PERSECUSIÓN POLÍTICA”. EN 1992, SE ASILÓ EN LA EMBAJADA DE COLOMBIA.

Palabras de Alan García:

“Para mi no es un castigo estar 12 o 18 meses en el Perú; yo no me corro, no tengo por que; demuestrenlo imbéciles, encuentren algo; el que no la debe no la teme”.

El Gobierno puede evitar que escape del país. El abogado penalista Carlos Caro explicó que el Ministerio Público puede plantear una solicitud de prisión preventiva contra Alan García, ya que con su injustificado pedido de asilo político queda evidencia que obstruye a la justicia y existe su disposición para escapar.

El jurista también refirió que la investigación penal se alteró con el pedido de asilo, por lo que el Ministerio Público tiene todas las herramientas para pedir la prisión preventiva hacia el ex mandatario.

En 1992, cuando a diferencia de hoy el país era gobernado fuera de la Constitución por los dictadores Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, Alan García se escondió en la embajada de Colombia en Lima y luego después de solicitar el asilo político solicitado salió del del país.

Indira Huilca congresista, afirma que a diferencia de los 90, en que vivíamos una dictadura criminal, ahora no puede alegar “persecución política”. Este nuevo intento de evadir a la justicia demuestra lo mucho por lo que tiene que responder Alan Garcia.