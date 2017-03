ACUSAN A REPSOL DE AMPLIAR PROYECTO GASÍFERO SIN AUTORIZACIÓN DE COMUNIDAD NATIVA

VOLVEMOS A PUBLICAR RECLAMO DE NATIVOS DE LA COMUNIDAD NUEVO MUNDO, PARA VER SI SON ESCUCHADOS POR LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO.

EN EL PERÚ ES YA UNA COSTUMBRE ENTREGAR LO QUE ES NUESTRO PARA SER EXPLOTADO MÍNIMO DURANTE 40 AÑOS, Y TAMBIÉN PERMITIR QUE LAS EMPRESAS DE MALAS COSTUMBRES, LES QUITEN SUS PROPIEDADES A LOS PERUANOS A SUS ESPALDAS Y NADIE DICE NADA.

Nativos Machiguengas de la comunidad de Nuevo Mundo exigen al gobierno Consulta Previa. Advierten que si no son escuchadas sus demandas, iniciarán una Huelga Indefinida y medidas de fuerza.

La Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, ubicada en la provincia cusqueña de La Convención, denuncia que la empresa REPSOL viene construyendo en sus territorios, una planta de compresión de gas para el desarrollo de los Lotes 56 y 57, sin previa autorización y a espaldas de la comunidad.

Según Abraham Gonzales Maniti, jefe de la comunidad, la multinacional- española, está ampliando su proyecto gasífero en territorios comunales, dejando sin efecto el convenio de alquiler y recortando el monto de manera unilateral.

El proyecto que está impulsando la empresa Repsol está devaluando el precio de las tierras, llegando a pagar mil soles por hectárea, sin reconocer la importancia cultural de las tierras, no solo el valor comercial. “REPSOL se niega a pagar por el uso de nuestras tierras y lo que busca es que la extensión se convierta en derecho de servidumbre y así evitar el pago del alquiler”, refirió el dirigente.

Es importante señalar, lo que ha hecho Repsol, el construir una planta de compresión sin informar a la población, es parte de un ITS (informe técnico sustentatorio), un instrumento de gestión ambiental que permite a una empresa modificar componentes del proyecto sin mecanismos de participación ciudadana. Este tipo de mecanismos es parte de la flexibilización normativa que ha promovido el Estado para “reactivar la economía”. Esto solo ha beneficiado a las empresas y ha generado o activado conflictos sociales como el que denuncian los machiguengas.

La comunidad Nativa Nuevo Mundo contaba con agua potable las 24 horas del día. Sin embargo desde el 2005, cuando ingreso La Transnacional, se quedaron sin agua. “Ellos destrozaron 20 hectáreas y siempre atropellan nuestros derechos. El 2010 se comprometieron en la reposición del agua y hasta la fecha no ha cumplido”, expresó Gonzales Maniti.

Asegura que no cuentan con médicos, no hay medicinas, la población se enferma de hepatitis, TBC, desnutrición. “En educación no hay infraestructura, sacan la riqueza de nuestra tierra y no hay desarrollo”, lamentó.

Los dirigentes de la comunidad acusan a los funcionarios de REPSOL de no querer dialogar con ellos, pese a los reiterados pedidos para dar solución al problema. “Ante la negatividad, hemos decidido solicitar la suspensión de sus actividades y esperamos que el Gobierno intervenga de acuerdo a la Ley de los Pueblos Indígenas, a través de la “Consulta Previa”, agregó Abraham Gonzales.

El dirigente nativo advirtió que de no ser escuchadas sus demandas, iniciarán una Huelga Indefinida con la toma del campamento de operaciones en el Lote 57.

Hay responsables desde el sector privado que no quiere dialogar, pero también desde el estado al bajar los estándares. A pesar de existir derechos de pueblos indígenas, como el de la consulta previa, no se implementan y nunca les han preguntado sobre el desarrollo de los proyectos de gas en el bajo Urubamba.

Datos

Lote 57 operado por Repsol-YPF desde el año 2005, afecta comunidades Matsiguengas, Yines, Amahuacas y Kakintes, entre los ríos Urubamba y Tambo, aislados en la serranía. Hoy rechazan y denuncian las últimas maniobras de Repsol en sus territorios.

Repsol y Petrobras son socias en el lote 57(7), una extensión de 611,067.81 hectáreas con forma de metralleta, en los departamentos de Cuzco y Ucayali. Esta concesión, para operar durante 40 años desde 2003, abarca territorio de la Reserva Comunal Asháninka y Machiguenga y limita con el Parque Nacional Otishisi. En su interior existen nada menos que 19 comunidades, la mayoría machiguengas, pero también las hay del pueblo Kakinte, etnia de la familia Arawak bastante aislada en las montañas entre los ríos Tambo y Urubamba.

La comunidad Nuevo Mundo cedió en alquiler su terreno a la empresa REPSOL 199.22 hectáreas por el monto de 67 mil soles. REPSOL ha expropiado 20 mil hectáreas pasándolo a Servidumbre para no seguir pagando el alquiler. Hoy la comunidad está a punto de perder 11 mil hectáreas.