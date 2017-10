ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LIMA

Por: Vilma Reyes García

Situación:

Los accidentes de tránsito es el problema más frecuente en nuestro país, nos podemos dar cuenta que todos los días en los medios de comunicación siempre tenemos noticias acerca de este tema, existen muchos factores que son las causas que motivan inclusive gran cantidad de muertes.

Según las investigaciones sobre el particular se llega a determinar que los ciudadanos también son los principales protagonistas de estos accidentes por la irresponsabilidad que tienen al cruzar una calle o no respetar las señales de tránsito, no tienen conciencia de las consecuencias que pueden traer este tipo de omisiones.

Cabe resaltar que en el Perú mueren alrededor de 10 personas por día, No obstante que la mayoría de personas no han demostrado interés por evitar los accidentes ni una solución que los haga reflexionar de manera racional, pero la gran parte del país está altamente preocupada porque no se encuentra una solución adecuada al problema.

1.- DEFINICIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Tránsito:

Es la acción de transitar (ir de un lugar a otro por vías o parajes públicos). Este concepto también se utiliza para nombrar al movimiento de un vehículo en determinado lugar, tenemos que darnos cuenta que el tránsito se asemeja muchas veces a la lentitud que pueden transitar algún vehículo, grande o pequeño (auto, moto, etc.).

Transporte:

Transporte viene de dos palabras claves que están en latín, trans, “al otro lado” y portare “llevar”, es una vía para trasladar tanto a personas como mercancías de un lugar a otro, también se puede decir que el transporte facilita el intercambio comercial entre las regiones y los países, pero si nos enfocamos en el transporte vehicular, lo definimos como un sistema integral de medios de transporte de uso generalizado, capaz de dar solución a las necesidades de desplazamientos de las personas.

SEGÚN LAS ESTADISTICAS CON QUÉ FRECUENCIA SE PRODUCEN LOS ACCIDENTES EN LA CARRETERAS Y EN LAS PISTAS DE LIMA METROPOLITANA.

Los accidentes de tránsito en el país causan una muerte cada cuatro horas, según el cálculo hecho al primer semestre de este 2017. Según las estadísticas dadas por el INEI y la policía Nacional, desde el año 2000 y hasta la fecha se ha registrado una alarmante cifra con más de 700,000 accidentes, originando más 31,000 muertes y un costo de alrededor de 150 millones de dólares anuales por atención médica.

Asimismo de los casi 70 mil accidentes viales registrados durante este año, Lima lidera con 50 %, Arequipa 12 %, Chiclayo 7 % y Trujillo 6 %.Traducido en cifras, ese panorama explica que el más del 90 % de los accidentes de tránsito se deba al factor humano. Se hace evidente que existe una crisis de valores y ello provoca que los siniestros en las vías del país ocurran cada cinco minutos.

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES:

REVISTE PELIGRO HABLAR POR CELULAR CUANDO ESTAMOS MANEJANDO

El 25% de accidentes se produce al hablar por celular, ‘textear’. En lo que va del año 2017 ya han sido 343 víctimas mortales por accidentes de tránsito

MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD

Lamentablemente muchos conductores no toman las precauciones del caso porque piensan que pueden llegar a sus hogares por haber tomado solo unos vasos de cerveza. Las horas en las que estos conducen se producen son en la madrugada, cuando no hay un control policial.

EL CANSANCIO

Muchas veces los conductores se amanecen trabajando, esto conlleva a que sientan cansancio que luego los conducirá al sueño.

LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHICULOS

Si, la antigüedad de los vehículos en el Perú en gran medida por el continuo ingreso de unidades usadas, se muestra como un factor contributivo a los elevados niveles de accidentes y severidad de los mismos. Los camiones y buses están en las peores condiciones. La antigüedad máxima permisible de los vehículos en el Perú, en términos reales es ilimitada, en tanto se permite su circulación, y contrasta con la política de otros países de la región, que restringen su operación a una antigüedad promedio de máximo 12 años.

COSTO ANUAL POR ACCIDENTES EN ATENCIÓN MÉDICA, QUIÉN ASUME ESE COSTO SI NO TIENE SOAT?.

El costo es de alrededor de 150 millones de dólares anuales por atención médica. Las personas que hayan sido atropelladas o hayan sufrido algún tipo de accidente automovilístico y que no cuentan con el seguro del SOAT, lamentablemente quedarían desamparados y sus familiares serían los que cubran todos los gastos.

LOS PEATONES QUE NO CRUZAN POR UN ZONA SEÑALIZADA ARRIESGANDO SUS VIDAS, DEBEN SER SANCIONADOS?

Ya existe una normativa la cual permite que se le multe al peatón, el costo es de S/ 108 soles la más alta y es por cruzar en estado de ebriedad o por cruzar mal, pero lamentablemente los peatones se sienten tan impunes como los choferes, no respetan el semáforo en rojo y no cruzan por las zonas señalizadas.

LA EDUCACIÓN VIAL MUESTRA LA POCA O ESCASA EDUCACIÓN VIAL QUE TENEMOS.

Lamentablemente tanto conductores como peatones, no tenemos una buena educación vial, los autos se pasan la luz roja, se estacionan dónde quieren, no respetan las señales de tránsito, lo mismo pasa con el público que de igual forma no respeta nada, muchos de los accidentes en las carreteras son porque algún peatón esta apurado o ebrio, y en vez de cruzar por los puentes, cruzan intempestivamente las pistas, arriesgando sus vidas y la de los pasajeros que van en unidades de transporte.

Los accidentes de tránsito se producen gracias a la negligencia de los conductores y peatones, y la falta de intervención eficaz por parte del Estado y de las autoridades concernientes, se debe tener una constante vigilancia sobre las papeletas que les imponen a los conductores, y también verificar el estado en el que se encuentra el vehículo.

La falta de mano dura por parte de las autoridades, hacen que cada vez haya más accidentes, se pueden ver que muchas de las unidades que producen un accidente de tránsito, tiene miles de soles en multas, ¿pero cómo hacen para seguir circulando, sin que una autoridad tome cartas en el asunto?, esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Cada vez que vemos un accidente, cometido por infractores residentes.

Solo en lo que va del 2017, la Policía Nacional del Perú ha impuesto 6.734 multas en Lima a choferes que conducían sin que ambas manos estén sobre el volante, casi todos los casos fueron por hablar por teléfono. En el 2016 fueron 6.140, 8% menos que ahora. Las cifras reales de estos infractores, sin embargo, podrían incluso duplicarse debido a la dificultad que tiene la policía para detectar esta falta.

Imponer una sanción drástica por parte de las autoridades, ayudaría mucho, la falta de cultura vial está a la orden del día, si se tomara una sanción drástica, deteniendo inmediatamente al infractor, se debería llevar al conductor a una comisaría y efectuar su castigo, creo que si a los 50 conductores que se les detiene y se les quita el brevete, los demás, ya podrán tomar en cuenta los nuevos cambios para esta racha de accidentes que todos los días tiñen las pistas de sangre.

LA SITUACIÓN DE LAS PISTAS, LA FALTA DE ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN CORRECTAS TAMBIÉN INFLUYEN EN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Muchas veces las pistas maltratadas, o que tienen “baches”, hacen que el conductor pierda el equilibrio de su automóvil y eso puede conducir a que haya un accidente tanto leve como mortal, las autoridades tiene que tener en cuenta que la afluencia de automóviles en las vías de mayor concentración, deben de tener un mantenimiento constante y así se evitará estos accidentes.

Sobre la iluminación y señalización, también las autoridades competentes tienen que verificar que las vías de mayor afluencia cuenten con la iluminación necesaria, y finalmente sobre la señalización, muchas veces se ha visto que están en puntos erróneos, es necesario que se vean todos estos cambios, para así evitar tantos accidentes que causan zozobra en la población

LOS ACANTILADOS DE LA COSTA VERDE

Si, estos acantilados representan un riesgo, pese a que se han tomado medidas sobre las caídas de rocas a lo largo de todo el circuito de playas. ha sido un peligro perpetuo desde hace años. La instalación de geomallas se propuso recién en el 2014 luego que un niño de 3 años quedara en coma luego que una piedra le golpeara el cráneo, pero hasta ahora siguen registrándose casos similares,

LA LEGISLACIÓN DEL PAIS SE OCUPA DE PREVENIR EL DELITO CULPOSO.

Según el artículo 111° del Código Penal Peruano dice que el que ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario este articulo tiene de concordancias al artículo el Art. 12°del Código Penal Peruano, el cual dice que las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente de infracción dolosa. El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley y así también el artículo 22°, el artículo 121°, el artículo 122°, el artículo 123°, el artículo 124°. Y así realizamos esta investigación con la esperanza de sensibilizarnos, y podamos reflexionar tanto los conductores como nosotros los peatones y así estos accidentes fatales puedan disminuir.

Miles de familias han perdido a algún familiar en un accidente de tránsito, el que acaparó las miradas fue el accidente que se produjo en Vía expresa con Javier Prado en el distrito de la Victoria y la víctima fue Carla Cristina Quintana Lavenita, de 21 años, quien dejó a un niño en la orfandad, casos como estos no deberían de pasar, este accidente se pudo evitar, pero lastimosamente la conductora estaba en total estado de ebriedad.

Ahora el último caso el de 4 miembros de una familia que regresaban de organizar una fiesta patronal y en el distrito de Ancón colisionaron con un tráiler que venía contra el tráfico y el conductor en total estado de ebriedad, hasta cuando nuestras pistas se seguirán manchando de sangre.

Basta ya de bañar de sangre nuestras pistas y carreteras, con personas inocentes, enlutando a miles de familia.