EL MEDIO AMBIENTE EN PELIGRO

El medio ambiente engloba no sólo las cuestiones ecológicas, sino problemas como el hambre, las miserias de las personas, la falta de viviendas, las enfermedades, la falta de instalaciones sanitarias, la basura, entre otros problemas.

Hablando del medio ambiente, en algunos países existe la preocupación por el calentamiento global, en meses pasados, se reunieron científicos y ecologistas en Francia, para formalizar un plan de trabajo cuyo punto central, fue el problema atmosférico que estamos viviendo.

La señal que recibimos de este grupo de científicos fue muy clara, manifestaron algo que ya es sabido, pero que es necesario hacer recordar, el tema del “calentamiento global”, producido por los hombres, por las actividades humanas.

Los investigadores, científicos y ecologistas, manifiestan que estamos viviendo una tragedia social y ecológica, producido por la producción de biocombustibles agrícolas, la cual será desastrosa para la preservación de la biodiversidad y para los consumidores, especialmente los pobres.

Sobre la producción de biocombustibles, hay falsas afirmaciones que promueven los combustibles verdes “cultivo de arroz, caña de azúcar, soja, palma y otros cultivos impulsados por la industria agrogenética”, y como serán genéticamente modificados, no reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si desplazarán a miles de agricultores, disminuirá la seguridad alimentaria de muchos países y acelerará la deforestación y la destrucción del medio ambiente global.

Los objetivos de preservación y mejoramiento del medio ambiente y del desarrollo económico, no son incompatibles, sino por el contrario es muy posible armonizarlos. Los países atrasados, están a tiempo, para evitar los errores que cometieron las potencias más avanzadas del mundo, que han tenido que pagar cuotas de inadvertencia e ignorancia en el problema ecológico.

PERU AL DIA, apoya la creación del Ministerio del Medio Ambiente, porque según los ecologistas, queda muy poco tiempo –ocho años- para arreglar los desequilibrios ecológicos, perturbaciones climáticas, actividades volcánicas crecientes, conflictos en el mundo y comportamientos desviados de las personas.

No es necesario contar con un presupuesto como los que disfrutan los ministerios, porque sería muy positivo que esté constituido en base a programas de voluntariado, y dirigido por voluntarios de la talla por ejemplo del que fue en vida, Dr. ANTONIO BRACK EGG, científico que dedicó su vida a componer los destrozos que hicieron los depredadores del medio ambiente.

El calentamiento de la tierra ya empezó, es irreversible, que harán aquellos que se enriquecen a costa de maltratar la única casa que tenemos “la tierra”, ya que si este problema no es atendido, llegará el día en que las guerras ya no se harán por petróleo o por pedazos de tierra, sino por agua.

Debemos aprender a valorar las cosas importantes, ser concientes de las repercusiones de nuestros actos y huir de la frivolidad, hay que tener manifestaciones de responsabilidad, ser responsable implica tener iniciativa, no es simplemente hacer lo que debo, sino emplear la inteligencia, para hacerlo de la mejor manera.

Los gobiernos, son los encargados de hacer políticas para proteger el medio ambiente, ya no se puede esperar para saber que hay que hacer, se tiene que actuar. La humanidad tiene todas las pruebas para exigir que se respeten sus derechos.

En el Perú, el Gobierno debería ser el encargado de las propuestas y ejecución de la política en materia de conservación de la naturaleza, desarrollo sostenible, impacto ambiental y los ecosistemas naturales, así como de la colaboración con las comunidades autónomas, para la realización de las actividades que correspondan en estas materias, la gestión y custodia del dominio público marítimo y terrestre y de todas sus actuales competencias, elaboración de la legislación –ya existe varias leyes- en materia de aguas y costas, medio ambiente y montes, tener la representación del Estado ante los organismos internacionales correspondientes a estas materias.

A través de nuestra Sección Ecología, no dejaremos de proclamar el derecho que tenemos todos los humanos de habitar la tierra libre de agresiones ambientales, en donde nuestro desarrollo económico no se produzca sin control ni regulación, en donde no se suponga que la naturaleza, es responsable de nuestros problemas financieros, económicos y morales.

Demostremos nuestra sensibilidad ambiental.

Moraima Rojas Berrocal

Directora