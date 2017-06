PURA VIDA NO ES LECHE

INDECOPI, inmoviliza todos los lotes de PURA VIDA, ordenando el cese de su comercialización en todo el Perú, fallo que no es acatado por el grupo Gloria en su totalidad.

LOS GOBIERNOS COLUDIDOS CON EL GRUPO GLORIA

Según todas las denuncias, se afirma que desde hace 10 años, se han hecho denuncias sobre la falsedad de este y otros productos, entre otros temas, incluso DEFENSORÍA DEL PUEBLO, afirma que también denunció ante INDECOPI, y no les hicieron caso. No se trata de quitarle la vaquita como dice el Grupo Gloria,-con esto ya están aceptando que no es leche- se trata de que durante muchos años, los peruanos, bebes, niños y adultos, hemos estado tomando un producto dañino para la salud, ¿Quién calificó a PURA VIDA, en el año 2001, como leche evaporada?.

No vasta pedir perdón, ni disculpas, deberían indemnizar a todos los peruanos por atentar contra nuestra salud, entre otros cargos. También se debería castigar a DIGESA E INDECOPI, por no velar por la salud de todos los peruanos especialmente de los niños. El ministerio de Salud MINSA, acaba de anunciar que hará entre otras acciones, un juicio penal a los responsables de´Grupo Gloria.

Según el gerente del Grupo Gloria, al responder las preguntas de la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso de la República por intermedio del congresista Jorge del Castillo, declaró que la leche azul en lata contiene leche fresca, y que exportan a 50 países, mientras que para PURA VIDA, utilizan la leche en polvo que importan del extranjero.

Los expertos aseguran que la leche en polvo que importa el Grupo Gloria, bajo el pretexto que en el Perú no hay suficiente cantidad de este insumo, podría no ser muy “sana”. Algunos científicos advierten que en el extranjero las vacas están obligadas a producir más de lo que su naturaleza les permite, lo que les produce grietas en las ubres, y son curadas con antibióticos.

Dentro de la leche que no es leche, también está incluida “REINA DEL CAMPO”.