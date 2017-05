LA OBESIDAD EN EL PERU

Es de conocimiento público que en el Perú, la obesidad es una de las enfermedades no transmisibles (hipertensión, diabetes, y enfermedad coronaria), que afectan a todos los peruanos, es por eso que no somos la excepción a nivel mundial, no podemos olvidar que el sobrepeso está relacionado al sedentarismo esto es por la falta de ejercicios ya que la obesidad es una de las grandes enfermedades que ocasionan enormes pérdidas económicas al Estado ya que como país no estamos preparados para afrontar esta enfermedad, ni medios de prevención.

como se recuerda este tipo de ansiedad compulsiva que produce la obesidad, está relacionada con la alimentación, ya que en el incremento de las cifras la vemos relacionada con la elaboración de los productos alimenticios de las grandes industrias.

Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la universidad de Harvard, señala que las personas con sobrepeso pierden años de vida y con sobrepeso moderado pierden tres años, esto sin contar los grandes riesgos coronarios de hipertensión y de cáncer. Di Ángel Antonio reveló que el estudio dio como resultado, que las personas con obesidad severa pierden 10 años de vida por dicho desorden. En el Perú un estudio realizado por el ministerio de Salud en mayo del 2012, revelaba que esta epidemia afectaba a las mujeres en edad fértil, en 1996 ya afectaba a un 43 %.

Según una encuesta escolar del 2010, un 23 % tiene un exceso de peso .

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

El 53 Consejo directivo de la Organización Panamericana para la Salud y la 66 sesión regional del comité de la Organización Mundial de Salud en octubre del 2014, proporciona estrategias de acción para poner en marcha la intervención integral de salud, impulsando el consumo de frutas, verduras y cereales para poder reducir el consumo de azúcares y el alto contenido calórico y bajo valor nutricional.

El plan de acción también se centra en la niñez y adolescencia, la lactancia materna puede reducir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en cerca del 10 %.es el momento de asumir retos y de enfrentar esta epidemia que silenciosamente socaba la salud de la población sin distinción

Sandro Bejar C.