RIO HUDSON,  HALLAN MUERTA  A JUEZ MUSULMANA DE LOS E.E.U.U

El miercoles, a orillas del Rio Hudson en New York, encontraron el cuerpo de Sheila Abdus Salaam, informaron fuentes policiales al The New york Post, aparentemente todo apunta aun suicidio.

Abdus Salaam de 65 años de edad, fue encontrada sin vida por un transeúnte quien dio parte a la policía la tarde de el miércoles a las 18.00 horas( hora peruana ), completamente vestida, y sin ningún signo de haber padecido violencia .

El marido de la occisa fue quien identificó el cuerpo de la juez, dando veracidad a la identificación de la misma.

Como se recuerda la fallecida de origen Musulmán, fue la primera mujer en integrar el tribunal supremo de apelación del estado de New York. .

Andrew Cuomo, gobernador del estado de New York, tras conocer la noticia lamentó lo ocurrido y elogio las virtudes de la juez abanderada de la justicia y de una moral inquebrantable manifestó.

Sandro Bejar C.